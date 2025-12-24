Logo de telecincotelecinco
Los Mossos d'Esquadra investigan a una mujer que llevó un bebé muerto al tanatorio de Tarragona para incinerarlo

Imagen de una mujer de espaldas
Imagen de una mujer de espaldas: los Mossos tratan de esclarecer la muerte de un bebé en Tarragona. Pixabay
Los Mossos d'Esquadra investigan a una mujer de 24 años que el martes acudió al tanatorio municipal de Tarragona con un bebe muerto en sus brazos y pidió a los empleados que lo incineraran.

Así lo ha avanzado 'La Vanguardia' y confirmado a 'EFE' la policía catalana este miércoles. La mujer aseguró que se trataba de su hijo, que había nacido muerto cuando dio a luz en su casa hacía cuatro días, y que no lo había llevado antes porque había estado dolorida tras el parto.

Los empleados del tanatorio avisaron a los Mossos d'Esquadra, que la interrogaron y la trasladaron al hospital Joan XXIII de Tarragona para que la evaluaran.

Investigación para esclarecer si el bebé nació muerto o si falleció después del parto

La policía catalana ha abierto una investigación para esclarecer si el bebé nació muerto o si falleció después del parto. La autopista aportará más información. 

Las autoridades estudian ahora si la mujer pudo incurrir en delitos relacionados con la ocultación de un cadáver y la posible negligencia en el cuidado del recién nacido.

