Transportes Metropolitanos de Barcelona estrena una tienda física de productos propios en la estación de metro de Sagrada Família

BarcelonaTransportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha estrenado una tienda física en la estación de metro de Sagrada Família para aquellas personas que quieran llevarse a casa un recuerdo del transporte público catalán, más allá del trayecto en metro, autobús, teleférico o bus turístico.

"Cada línea, cada parada y cada tren forman parte del paisaje vital de mucha gente y con esta tienda queremos reivindicar esta conexión emocional que muchos barceloneses y barcelonesas sienten por su transporte público", ha explicado la presidenta de TMB, Laia Bonet, sobre una tienda que se convierte en un suvenir más de la ciudad para turistas e incluso para la gente local.

En este sentido, Bonet ha celebrado "el orgullo de tener un transporte público como el de Barcelona, como una parte esencial de la identidad de ciudad" con un establecimiento donde comercializan productos sobre los servicios de transportes turísticos de la capital catalana.

De camisetas a libretas inspirados en el bus y metro

La tienda contará con camisetas, bolsas de tela, libretas y otros artículos inspirados en las redes de bus y metro. Todos los productos contarán con símbolos de la movilidad en Barcelona como la M de metro, la B de bus, el mapa de la red del suburbano, las líneas de metro, el Teleférico o el bus turístico.

En esta primera fase, la tienda venderá una pequeña selección de productos para testear los gustos y preferencias de los usuarios y usuarias. A partir de ahí, TMB valorará la incorporación de nuevos tipos de productos en el portfolio de la tienda y la apertura de nuevos establecimientos.

Un comercio que tiene como objetivo "ir más allá de la experiencia de viaje" para "convertir el transporte público en un icono urbano y, al mismo tiempo, cumplir con una de las demandas que las personas usuarias hacían", según explica TMB. Así, Barcelona se suma a otras ciudades europeas con reconocidas marcas de sus operadores de transporte público como Londres y Madrid.

Más de 2.000 unidades

Precisamente, TMB había tenido una tienda entre finales de los años 80 y principios de los 90 en la estación de Universitat, que a su vez era sala de exposiciones, donde se vendían artículos como bolsas, camisetas, tazas, libros, recortables y pósters con la imagen de metro, bus, tranvía azul y teleférico de la época.

En 'La tienda TMB' se podrá encontrar una selección de una decena de productos diferentes (14), con un total de 2.560 unidades producidas, de diversas colecciones basadas en los transportes de TMB, los servicios de transporte y el mapa de metro. Estará ubicada en el vestíbulo principal de la estación de la L5 de Sagrada Família, y abrirá los días laborables y los sábados de 10:00 a 14 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

En el caso de los domingos y las vísperas de festivo, abrirá en horario de mañana, de 10:00 a 14:00 horas, mientras que en Navidad cerrará el 25 y 26 de diciembre y el 1 y 6 de enero. Por contra, el 24 y el 31 de diciembre y el 5 de enero abrirá en horario de mañana, al ser víspera de fiesta.