Redacción Cataluña 23 NOV 2025 - 04:00h.

El proyecto incluye la recuperación de la infraestructura y los icónicos vehículos, así como la reforma de la avenida del Tibidabo

Abren al público las "estaciones fantasma" del metro de Barcelona: una nunca entró en servicio y otra no tiene acceso exterior

BarcelonaEl tranvía azul volverá a circular por la avenida del Tibidabo. Así lo ha anunciado el alcalde de la Barcelona, Jaume Collboni, quien quiere recuperar un transporte emblemático de la capital catalana que fue creado a principios del siglo XX y su servicio quedó suspendido en 2018.

"Nuestra intención como gobierno municipal es hacer el proceso participativo para que la ciudadanía pueda aportar en el proyecto ejecutivo durante el año 2026 e iniciar la tramitación del expediente el mismo año", explicó el alcalde sobre unos pasos en los que primero deberán "incluir el proyecto en los presupuestos de 2027, para que se pueda pujar y, por tanto, empezar la obra a finales de año”.

Este tranvía fue creado en 1901 con la intención de facilitar el acceso a la montaña del Tibidabo, al mismo tiempo que se inauguró el funicular. Esta línea histórica de tranvía recorría toda la avenida del Tibidabo, a lo largo del kilómetro y medio, en un trayecto que avanzaba entre las mansiones modernistas y novecentistas características de este elegante paseo y permitía llegar a la estación del funicular que subía al Tibidabo.

El único tranvía que se conserva de la época

El impulsor de este transporte fue el doctor Andreu, un farmacéutico "muy influyente de la burguesía catalana" de comienzos del siglo XX que quiso transformar esta zona en una gran avenida ajardinada y que también impulsó la creación del Parque de Atracciones del Tibidabo, según explica el Ayuntamiento de Barcelona.

De hecho, este tranvía es el único de aquella época que se conserva en la capital catalana y que se podía utilizar hasta 2018, cuando su servicio quedó ininterrumpido.

Obra de "envergadura"

Collboni ha destacado que "esta es una obra de una envergadura muy importante, no sólo porque recupera el Tranvía Azul de Barcelona como un símbolo y un signo de identidad de nuestra ciudad, sino porque es una obra importante en cuanto a la magnitud de todo lo que se debe hacer en la avenida del Tibidabo".

El proyecto contempla remodelar la avenida Tibidabo desde la plaza Kennedy hasta la plaza doctor Andreu, mejorar el depósito pluvial, invertir en movilidad sostenible y recuperar la operatividad del Tranvía Blau. "El esfuerzo económico de todo el conjunto del proyecto está en torno a los 40-45 millones de euros", destacó el alcalde.

De momento, el gobierno municipal trabaja para avanzar en toda la tramitación previa para ejecutar la transformación de la avenida del Tibidabo y la recuperación del Tramvia Blau en el próximo mandato. El proyecto, con cargo a TMB, incluye tanto la renovación de la infraestructura tranviaria como la de urbanización de la avenida, así como la rehabilitación y puesta de los icónicos vehículos, catalogados como bienes culturales de interés nacional, y de las cocheras.