Álex Aragonés 05 NOV 2025 - 11:34h.

La carrera solidaria se ha celebrado en los túneles de la L2 con motivo del centenario del metro de Barcelona

Sortean 2.000 plazas para visitar los espacios ocultos del metro de Barcelona: de la estación fantasma al centro de control

BarcelonaLos túneles del metro de Barcelona han sido el escenario de una carrera nocturna solidaria, que ha servido para celebrar el centenario de la red de transporte público de la capital catalana y para recaudar fondos para la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Más de 250 deportistas se han reunido esta madrugada para participar en una prueba deportiva que se ha llevado a cabo por los túneles de la Línea 2, entre la estación de Universitat y Monumental. Una experiencia única bajo suelo que ha permitido a los corredores hacer una prueba inédita en el suburbano barcelonés.

Los corredores han llegado al metro a las 01:00 horas de la madrugada y un cuarto de hora más tarde han salido uno por uno, con un margen de 20 segundos, desde las vías de la estación de Universitat. Corriendo por los túneles han llegado hasta Monumental, donde han girado para regresar por la vía contraria hasta llegar de nuevo a la estación desde donde habían salido.

Cinco kilómetros por las vías

Los participantes más rápidos han logrado hacer los 5,2 kilómetros de recorrido de ida y vuelta en poco más de 15 minuto. También había entre los corredores personas curiosas por el metro que han preferido disfrutar de la carrera a un ritmo más lento y aprovechar el tiempo para tomar fotografías y vídeos de recuerdo.

"La prueba atlética no ha sido competitiva, sino solidaria, y por tanto todas las personas que han participado han ganado", ha explicado Transportes Metropolitanos de Barcelona sobre una actividad en la que todo el mundo se ha llevado la camiseta conmemorativa de la carrera y la experiencia personal de correr por dentro de los túneles, una práctica insólita.

Sin embargo, los verdaderos ganadores de esta madrugada han sido todas las personas que padecen ELA y sus familiares, que luchan a diario contra una enfermedad por la que el metro de Barcelona ha recaudado fondos con esta carrera. En esta línea, el consejero delegado de TMB, Xavier Flores, ha elogiado la vertiente solidaria del evento en los momentos previos al pistoletazo de salida.

El Hospital del Mar recibirá el dinero recaudado

Flores ha destacado el compromiso de la compañía "no sólo en el sector de la movilidad, sino también en aquellos aspectos que preocupan a la sociedad donde vivimos" a través de una iniciativa "única e histórica", que se enmarca en la celebración del centenario de metro y que "sirve para abrir de nuevo las instalaciones de la red a la ciudadanía que cada día elige el transporte público por sus desplazamientos".

En el acto han asistido el director de la red de Metro, Óscar Playà y la delegada del Gobierno de la Generalitat en Barcelona, Pilar Díaz, quienes han saludado a los voluntarios y participantes que se han reunido en la estación de Universitat. El director Bernat Bertran también ha estado presente en representación de la dirección del Instituto de investigación del Hospital del Mar, que será la institución que recibirá todo el dinero recaudado, obtenido con las inscripciones y el dorsal cero, para la investigación contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

El dorsal cero para seguir recaudando fondos

Esta recaudación solidaria no se detiene tras finalizar la carrera y continuará hasta el próximo 30 de noviembre para que todas las personas y organizaciones que quieran puedan hacer sus donaciones a través de la plataforma Migranodearena .

Las más de 250 personas que han podido participar en la carrera nocturna fueron elegidas mediante un sorteo en el que se presentaron más de 5.000 ciudadanos en un evento que ha contado con la colaboración del Club Atlético TMB , quien ha contribuido al buen desarrollo de la prueba con la participación de sus integrantes en la organización y desarrollo de la misma actividad.