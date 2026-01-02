Redacción Cataluña Barcelona, 02 ENE 2026 - 06:55h.

Este aumento no será lineal, ya que los usuarios de la zona 1 de Barcelona asumirán un incremento porcentualmente mayor

Los usuarios del transporte público de Barcelona todavía pueden aprovechar a comprar billetes y abonos al precio actual antes de que entren en vigor las nuevas tarifas de 2026. La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha aprobado las tarifas para 2026, que comenzarán a aplicarse el 15 de enero con una subida media del 3,5%.

Cualquier título que se compre antes se podrá utilizar hasta el 28 de febrero, a excepción de la T-jove y la T-70/90 (ambos títulos trimestrales) que serán válidos hasta el 30 de abril. Este incremento del precio se hace para equilibrar la accesibilidad del transporte público con su sostenibilidad económica, según ha explicado ATM.

El aumento de precios del transporte público de Barcelona

Este aumento no será lineal: los usuarios de la zona 1 de Barcelona asumirán un incremento porcentualmente mayor, mientras que los usuarios de zonas más alejadas del área metropolitana de Barcelona verán un aumento menor. De este modo, con la entrada en vigor de las tarifas de 2026, los precios en la Zona 1 serán los siguientes:

Billete sencillo: 2,74 € (antes 2,65 €)

(antes 2,65 €) T-Casual: 12,99 € (antes 12,55 €)

(antes 12,55 €) T-Usual: 22,77 € (antes 22 €)

(antes 22 €) T-Jove: 45,54 € (antes 44 €)

(antes 44 €) T-Dia: 11,95 € (antes 11,55 €)

(antes 11,55 €) T-Familiar: 11,44 € (antes 11,05 €)

(antes 11,05 €) T-Grup: 90,41 € (antes 87,35 €)

En el caso de la T-Usual, este título no tiene ninguna bonificación, por lo tanto el importe que se tendrá que pagar el próximo año es:

1 zona: 13 euros

2 zonas: 25,50 euros

3 zonas: 34,70 euros

4 zonas: 44,65 euros

5 zonas: 51,20 euros

6 zonas: 54,45 euros

Esta subida de precios afectará a los títulos de metro, autobús y trenes de cercanías, aunque se mantendrán las bonificaciones del 50 % en los títulos T-Jove y T-Usual, dos de los abonos más utilizados por los jóvenes y usuarios habituales del área metropolitana. Además de las tarifas de la ATM, llegará el billete único estatal anunciado por el Gobierno de España.

Este abono, que costará 60 euros (o 30 euros para los menores de 26 años), permitirá viajar en Rodalies, trenes de media distancia y autobuses estatales, pero no incluirá el metro ni los autobuses urbanos e interurbanos de Barcelona.