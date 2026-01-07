Muere un hombre sin hogar en Barcelona durante la ola de frío, el segundo en 24 horas

Este martes moría otro hombre en la misma situación en la localidad de Badalona

Un hombre de 57 años en situación de sinhogarismo ha muerto durante la noche del 6 al 7 de enero en la plaza del Poeta Boscà, en el barrio de La Barceloneta de Barcelona, según han informado fuentes de Mossos d'Esquadra a Europa Press.

Las mismas fuentes han precisado que "no hay indicios de criminalidad" y que el deceso se debe a causas biológicas, aunque se le practicará la autopsia, como prevé el protocolo en estos casos. Han señalado que la víctima se movía habitualmente por el barrio de Les Corts, pero que se había desplazado hasta la zona de La Barceloneta, donde ha fallecido.

La Fundació Arrels ha lamentado en un mensaje en 'X' la muerte de este hombre, de nombre Eusebio, cuyo fallecimiento se ha producido en "estos días de frío intenso".

La entidad ha asegurado que con este fallecimiento "son cinco las personas que viven en la calle en Barcelona y que han muerto en las últimas cinco semanas", además del deceso de un hombre el martes en Badalona (Barcelona), y han pedido a los municipios que habiliten recursos para que se puedan resguardar del frío.

"No puede ser que ayuntamientos metropolitanos no abran recursos propios y que Barcelona amplíe 100 plazas cuando 2.000 personas viven en la calle", han criticado desde Arrels.