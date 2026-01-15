Álex Aragonés 15 ENE 2026 - 07:30h.

El parque de atracciones catalán se queda durante un tiempo sin su emblemática montaña rusa al someterse a un 'retrack' parcial

Llega a PortAventura 'El Diablo Neo', la primera montaña rusa con realidad mixta del mundo: "No produce mareos"

TarragonaPortAventura no se entendería sin el Dragon Khan, que se ha convertido en un auténtico emblema del mayor parque de atracciones de España y el segundo más importante de Europa, ubicado en Salou y Vila-seca (Tarragona), donde ya ha empezado la renovación histórica de la montaña rusa.

El parque de atracciones catalán cambiará "completamente" algunos tramos de la atracción, conocida por su imponente apariencia y gran bajada de hasta ocho loopings, con un recorrido de 69 segundos a una velocidad de hasta 110 kilómetros por hora.

Entre los grandes cambios destacan los tramos del vertical loop y el cobra roll , lo que supondrá una "renovación única" en la montaña rusa durante este año, aunque desde el parque no especifican el calendario de finalización de la reforma.

De hecho, PortAventura informó de las obras el pasado mes de octubre, aunque la renovación ha empezado al finalizar la temporada del 30 aniversario del parque con el cierre del resort en enero, sometiendo a la montaña rusa a un retrack parcial que permitirá "sustituir parte de sus vías para que la podáis seguir disfrutando de sus sensaciones únicas y adrenalina muchos años más".

La primera vez que echó a correr fue el 1 de mayo de 1995, cuando PortAventura World abrió sus puertas por primera vez para mostrar al mundo entero un sinfín de maravillas. Entre todas ellas, el imponente Dragon Khan, que destacaba por encima de cualquier otra.

"En su día, batió el récord mundial de inversiones, dejando a todos boquiabiertos con sus 8 loopings. Además, en ese momento contaba con el looping más alto del planeta, con una altura de 36 metros", explica el parque en su página web sobre "una obra maestra de la ingeniería y del entretenimiento de aquel entonces que alcanzaba los 45 metros de altura en su punto más alto".

Así se convirtió en el emblema del parque catalán, donde millones de personas acuden para disfrutar de una atracción, que empieza con una pequeña caída de un metro antes de la gran bajada, que es muy característica: "Este elemento no es casual, sino que es un gran recurso estructural que, además de dar suspense a la atracción, sirve para reducir la tensión en la cadena y hacer que la experiencia sea aún más segura". Sin embargo, los fanáticos de esta atracción tendrán que esperar para volver a subirse a ella una vez acabe su histórica remodelación.

Más de 17.200 millones de euros al PIB de Cataluña desde su apertura

PortAventura World ha consolidado su posición como referente turístico y empresarial en Europa y España, con una aportación acumulada de más de 17.200 millones de euros al PIB catalán y una inversión de 1.800 millones de euros desde su apertura en 1995.

El resort, que tras 30 años de actividad se ha convertido en uno de los principales destinos vacacionales y de negocios de Europa, tiene además un impacto laboral medio de 10.439 empleos equivalentes a tiempo completo al año. Así se recoge en el Estudio de Impacto Socioeconómico, elaborado por la consultora PwC, que cuantifica por primera vez la magnitud real de su contribución a la economía, el empleo, el territorio y la sociedad durante los últimos 30 años.