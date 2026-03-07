La actriz Bárbara Mestanza estrena en el Festival de Málaga 'Sucia', el documental que muestra cómo se enfrentó a los abusos sexuales que sufrió

La actriz y directora plasma en el documental cómo denunció y, tras un largo proceso judicial, cómo consiguió la condena de su agresor

MálagaEn España se denuncian 14 violaciones al día, una cada hora y 38 minutos. El dato de las agresiones sexuales es aún más elevado: 44 agresiones sexuales al día. Además, seis niñas menores de 13 años son agredidas sexualmente en nuestro país. El abuso no es solo físico, casi el 21% de las mujeres ha sufrido violencia psicológica en algún momento de su vida. Fuera del ámbito de la pareja, solo el 9,9% de las víctimas de violación ha denunciado.

"Sucia", así se sintió la actriz Bárbara Mestanza al sufrir ella misma abuso sexual cuando acudió a darse un masaje. Como ella misma explica, esa experiencia la marcó. Trató de olvidarla pero cinco años después decidió contarlo para sanar. Escribió un libro, una obra de teatro y un documental que estrena en el Festival de Cine de Málaga. Además denunció y, tras un largo proceso judicial, ha conseguido la condena de su agresor.

'Sucia', la historia que muestra los abusos sexuales que sufrió Bárbara Mestanza

Como ella misma ha contado a las cámaras de 'Informativos Telecinco', un día paseando por Madrid vio un cartel en una herboristería donde se daban masajes: "La persona que estaba dando el masaje acabó abusando de mí".

Barbara no pudo hacer nada, se bloqueó, se vistió y se fue. Decidió enterrar lo ocurrido en su mente "para poder sobrevivir". Sin embargo, cinco años después pasó por allí con su pareja entonces y se lo contó. Su reproche la indignó. "La pregunta de por qué no hiciste nada empezó a calar", explica a 'Informativos Telecinco'.

Fue entonces cuando Bárbara Mestanza supo que no podía seguir callando. Escribió un libro, una obra de teatro desgarradora con la que conmocionó al público. Ahora, la actriz ha rodado el documental 'Sucia' donde muestra su proceso, cómo denunció y cómo volvió a encontrarse con su agresor.

El camino judicial ha sido duro y largo. Ella misma lo define como "ir a la guerra". El caso lo archivaron, pero ella decidió recurrirlo y, al final, volvió a ir a juicio y consiguió que la Justicia lo condenase.

Asegura que lo más importante es que ha logrado perdonarse. "He logrado dejar de hacerme la pregunta de 'por qué no hiciste nada'", tengo clarísimo que no hice nada porque no no podía", reflexiona en su conversación con 'Informativos Telecinco'.

Ahora, Bárbara Mestanza presenta este documental en el Festival de Málaga y continúa al frente de su obra de teatro en la que cada representación de 'Sucia' acaba con el número de personas del público que ha sufrido abusos sexuales.