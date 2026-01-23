Se desconoce si la víctima y el detenido mantenían una relación así como las circunstancias del sucesos

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de una mujer en un local de L'Hospitalet, Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 22 años como presunto autor de la muerte violenta de una mujer en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la noche del jueves.

Según ha informado la policía catalana, los hechos ocurrieron hacia las 19:00 horas de ayer jueves y la División de Investigación Criminal (DIC) del cuerpo investiga el caso, que está bajo secreto de actuaciones por lo que, hasta el momento, se desconoce si la víctima y el detenido mantenían una relación así como las circunstancias del sucesos.

Sobre las 19:00 horas de la tarde, los Mossos recibieron un aviso que alertaba de que se estaba produciendo una discusión en el interior de un local de L'Hospitalet. Cuando llegaron las patrullas, encontraron en el local a una mujer muerta con signos de violencia.

El PP ha denunciado que el local estaba okupado

Tras estos hechos, el grupo del PP en el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat ha denunciado que el homicidio ha tenido lugar en un local que se encontraba okupado y que había sido una antigua ferretería, situada en la calle Santa Ana de esta localidad.

Ante lo sucedido, los populares han exigido al alcalde que "no mire hacia otro lado" ante una "okupación" que desde la formación consideran "desbocada".

"Posiblemente este suceso podría haberse evitado con una respuesta del Gobierno municipal más firme contra la okupación", llegan a afirmar en una publicación que han compartido a través de 'X'.