La asociación 'Promoción del transporte público' exige la reanudación "inmediata y progresiva" del servicio de Rodalies en Cataluña

La asociación 'Promoción del transporte público' ha exigido este sábado la reanudación "inmediata y progresiva" del servicio de Rodalies en Cataluña en los tramos seguros, de manera que se ofrezcan unos servicios mínimos aunque circulen con más lentitud, y que el corte se mantenga sólo en zonas de riesgo.

En un comunicado, la entidad recuerda que se trata de un servicio esencial y que paralizarlo en su totalidad, como han hecho de nuevo este sábado Renfe y Adif a petición del Govern catalán, es una forma de gestionar el riesgo que "tiene implicaciones gravísimas para miles de personas".

Celebra que se hable abiertamente de "puntos de riesgo"

"Es necesario retomar el servicio cuanto antes mejor, porque la paralización general deja a miles de personas sin alternativa" de transporte, asegura la asociación, que exige a todos los actores implicados en la crisis -Generalitat, Renfe, Adif y Gobierno- un plan operativo "público y verificable" que incluya un listado de los tramos con limitaciones o afectaciones.

La entidad reclama la solución inmediata de los puntos críticos con un calendario de actuaciones, así como un mando integrado de los encargados de la infraestructura y del servicio con unos criterios claros de reapertura, y una información al usuario fiable y coordinada.

La asociación celebra que, "por fin, se hable abiertamente de puntos de riesgo y de revisiones geotécnicas (desprendimientos, taludes, drenaje, muros y tramos inestables)".

Sostiene que a menudo la salida a los problemas de Rodalies ha sido "poner limitaciones temporales de velocidad y dejarlas enquistadas" y reclama que no se puede seguir "cronificando" limitaciones de velocidad durante meses o años.

El problema, igual de grave que antes del accidente

"Lamentablemente, hasta que no ha habido una víctima mortal y una crisis de país no se ha puesto el foco en este problema, que era igual de grave antes del temporal y de los accidentes", asegura la asociación, que entiende "el miedo" de los maquinistas y comparte sus reivindicaciones pero reclama "voluntad constructiva" para recuperar el servicio de forma inmediata, "aunque sea parcialmente".

La plataforma a favor del transporte público remarca que el problema de Rodalies es "de gestión de la infraestructura".

"La responsabilidad última es de Adif y del Ministerio, a quienes la Generalitat no les está exigiendo lo suficiente".