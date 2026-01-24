La Generalitat de Cataluña ha pedido a Renfe y Adif suspender el servicio de Rodalies por falta de "garantías"

Última hora de los accidentes ferroviarios en España

El gestor Adif y la compañía Renfe han suspendido el tráfico de los trenes de Rodalies y regionales a instancias del Govern de Cataluña, que les ha exigido que el servicio no se retome hasta que puedan garantizar, "sostenida en el tiempo", la seguridad de los pasajeros y un "mínimo" de normalidad.

"Queda suspendido el servicio. Los trenes en circulación acabarán el trayecto en su estación de destino. Desde Rodalies lamentamos la situación y pedimos disculpas", ha anunciado Rodalies de Catalunya en un mensaje en las redes sociales, después de una nueva jornada caótica en la red ferroviaria catalana.

La petición de la Generalitat

Este sábado, el servicio de Rodalies ha empezado funcionando parcialmente y con múltiples afectaciones, mientras proseguían los trabajos de revisión del estado de la infraestructura para evitar desprendimientos del terreno, pero después de una reunión entre responsables del Govern, de Renfe y de Adif, y a petición de la Generalitat, se ha suspendido la circulación de trenes de cercanías.

El Govern de Cataluña ha reclamado este sábado a los operadores del servicio ferroviario de Rodalies, Renfe y Adif, que suspendan la prestación del tráfico de cercanías y media distancia hasta que puedan "garantizar" que los trenes circularán con seguridad.

El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Territorio, Silvia Paneque, han informado en rueda de prensa de esta resolución, en la que se defiende que el servicio se retome cuando pueda garantizarse, "sostenida en el tiempo", la seguridad y un mínimo de normalidad en la prestación del mismo.

El secretario de Estado de Transportes se traslada a Barcelona para seguir de cerca la situación

Por otro lado, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, viaja este sábado a Barcelona "para seguir de cerca y sobre el terreno" la situación de las infraestructuras de Rodalies, cuyo servicio ha sido suspendido a instancias del Govern de Cataluña.

Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han señalado este sábado que, desde anoche, el secretario de Estado "mantiene interlocución permanente y reuniones con la Generalitat de Catalunya".

Santano, cuya presencia en Cataluña "se alargará todo lo necesario en tanto se recupera el servicio", mantendrá relación directa y cercana con Adif, Renfe, Generalitat y maquinistas "en un tema que nos ocupa y nos preocupa al máximo nivel", según la misma fuente.

Le acompaña también parte de su equipo, al tiempo que se incorpora personal de Adif y Renfe a un grupo sobre el terreno de seguimiento permanente, ha agregado la fuente.