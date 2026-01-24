Iván Sevilla 24 ENE 2026 - 18:53h.

El joven sevillano de 27 años, única víctima mortal del siniestro, estaba haciendo prácticas en Rodalies

"La vida ha sido injusta contigo, Fernando. Besos al cielo, hermano", expresó la Peña Sevillista Triana Fans

SevillaFamiliares y amigos han dado su último adiós en Sevilla al maquinista del tren de Rodalies Fernando Huerta, quien falleció en el accidente que tuvo lugar en Gelida (Barcelona) el 20 de enero.

Un íntimo y sentido funeral desde primera hora de la mañana en el tanatorio de la SE-30 ha despedido al joven aficionado del Sevilla que se encontraba haciendo su formación de prácticas en la compañía ferroviaria.

Desde que se conoció su muerte en el siniestro causado por la caída de un muro de contención se habían repetido los mensajes emotivos hacia un Fernando Huerta que tenía solo 27 años.

Y es que en la capital andaluza era muy querido, también por pertenecer a la Hermandad de la Macarena, que le publicó estas palabras después de saber que había fallecido en el suceso:

"Elevamos nuestras oraciones a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y a María Santísima de la Esperanza para que acojan su alma en la Gloria eterna y concedan consuelo, fortaleza y esperanza cristiana a sus familiares, amigos y seres queridos".

"La vida ha sido injusta contigo"

Por su parte, la Peña Sevillista Triana SFC Fans escribió lo siguiente: "Aún con el nudo en el pecho y sin poder digerirlo. La vida ha sido injusta contigo, Fernando. Besos al cielo, hermano".

Han sido días muy duros y de un profundo dolor para todos los que habían compartido vida o momentos con Fernando Huerta, que había estudiado el Grado de Periodismo antes de iniciarse como maquinista.

Perteneció a la promoción del 2016-2022 en la Universidad de Sevilla. Además, fue periodista del medio sevillista 'La Colina de Nervión' entre los años 2018 y 2019.

El propio club trasladó el pésame hacia el que fuera "socio con 20 años de antigüedad" en la entidad. Antes de comenzar su partido contra el Athletic Club de esta jornada 21, se le ha honrado.

Homenaje muy emotivo sobre el césped

En el estadio Ramón Sánchez Pizjuán se ha guardado un muy emotivo minuto de silencio por Fernando, colocando una camiseta roja de la peña sobre el césped.

Otra elástica con su nombre han vestido sus amigos y amigas, situados en un lateral del campo, para vivir el homenaje del Sevilla CF al joven sevillano. Las lágrimas han sido inevitables.

Ya en la previa al encuentro, también habían puesto su camiseta en la butaca que ocupaba en la grada junto a un ramo de flores. Su recuerdo, como el del futbolista Antonio Puerta, será eterno en Nervión.