Iván Sevilla 24 ENE 2026 - 19:54h.

Protestas de docentes en defensa de la educación pública en Cataluña: "Está en grave peligro"

"Queremos reducir la burocracia y que haya materias que realmente formen al alumnado", reivindican desde USTEC

BarcelonaEn este 24 de enero en el que se celebra el Día Internacional de la Educación, los profesores se han manifestado en Barcelona para pedir mejoras de sus condiciones laborales, entre otras reivindicaciones.

Después de la 'marcha fúnebre' que protagonizaron en 2025, este año han comenzado sus movilizaciones porque la situación es alarmante, según han denunciado los sindicatos organizadores.

USTEC, CCOO, UGT y CGT han protestado en la capital catalana, donde miles de personas se han reunido en el Arco del Triunfo para reclamar cambios urgentes en el sistema educativo público.

Además de solicitar a la Generalitat de Cataluña más recursos y una reducción de ratios de alumnos en las clases, lamentan que sus sueldos son más bajos, comparados con los docentes del resto del país.

"Es una humillación y una vergüenza"

"Nuestros salarios son los más precarios de todo el estado español, esto es una humillación y una vergüenza", ha calificado Yolanda Segura, portavoz de la USTEC, en declaraciones a los medios.

"Seguimos manteniendo el pulso con las administraciones para que la educación camine hacia delante con calidad y garantías", ha recordado durante esta jornada lluviosa de manifestación.

Con rumbo a la Plaza Comercial, donde se ha leído un manifiesto, Segura ha añadido más peticiones: "Queremos reducir la burocracia, democratizar los centros y que haya materias que realmente formen al alumnado".

Al hilo de eso, ha puntualizado que desde el sindicato desean que les "retornen las horas de recortes que se han aplicado en asignaturas de ciencias, filosofía y filología".

La educación pública catalana está "en grave peligro"

Por su parte, Ramiro Gil, secretario de Acción Sindical de Profesores de Secundario, piensa que no pueden seguir como están ahora: "Vendrán más huelgas para defender nuestros derechos laborales".

Así como para "defender la educación pública en Cataluña, que está en grave peligro", según consideran desde ASPEPC.SPS. De cara a próximas movilizaciones, los docentes han convocado otra "masiva" para el 11 de febrero.