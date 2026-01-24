La consellera de Territorio de la Generalitat anuncia que el servicio de Rodalies en Cataluña seguirá suspendido este domingo

Última hora de los accidentes ferroviarios en España

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado que el servicio de Rodalies en Catalunya seguirá suspendido este domingo y ha considerado "acertada" la decisión de suspenderlo hasta garantizar la seguridad.

Lo ha declarado a los periodistas este sábado a última hora de la tarde en la sede del Departament tras encabezar una reunión junto al conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, entre otros.

12 equipos trabajando

Al preguntársele sobre la posibilidad de reanudar Rodalies el lunes, ha respondido que trabajan a contrarreloj, y con más equipos de Adif, para tener revisados y a punto todos los sitios con problemas.

Según resulten los trabajos intensos del fin de semana, el Govern dirá si hay servicio la próxima semana, e informará así a los ciudadanos el domingo, con tiempo, de qué pasará el lunes, ha dicho.

Ha insistido en que Adif les ha informado de que avanzan los trabajos en los puntos detectados con problemas, y ha destacado dos: este mismo sábado quedará reparado uno de la R1 en Badalona (Barcelona), y se está trabajando sobre el desprendimiento a la salida de la zona del Garraf (Barcelona).

Hay 12 equipos actuando en los puntos con problemas como estos dos, que la consellera ha destacado como "puntos críticos".

Paneque ha agradecido el civismo de los ciudadanos, y que los partidos del Parlament han sido serios y rigurosos y "no han aprovechado" la situación.

Preguntada sobre cómo recuperar la confianza ciudadana, ha contestado que se trata de trabajar en los problemas actuales, y también de afrontar la situación estructuralmente para que no se repita esta situación.

Alternativas de transporte

En cuanto a las alternativas de transporte, han reforzado las líneas interurbanas de bus habituales en Catalunya, y han incorporado más buses "para absorber a aquellos usuarios que no puedan estar utilizando Rodalies".

"En la zona de ferrocarriles tenemos absorción de usuarios de alrededor del 30%, 30-32%, y en los interurbanos tenemos absorción de usuarios del 53%", ha cifrado.

Ha destacado que los transportes alternativos se incrementaron "desde el primer día, para poder complementar el déficit de la movilidad de Rodalies".

"Estamos absorbiendo una parte no poco importante de usuarios, y que ayuda a la movilidad de los catalanes y catalanas y a hacer la vida un poco más fácil en esta situación", ha añadido.

En cuanto al anuncio de este sábado de que el Govern pedirá a las operadoras la gratuidad del servicio hasta que se recupere la plena normalidad, ha reafirmado que así será "hasta que el sistema esté operando de una manera fiable y sostenida".

Meteorología

La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, ha dicho que el domingo se calmará el temporal aunque por la noche volverán nevadas en algunos puntos (aviso de 3 sobre 6, pero en cotas altas).

Ha añadido que sigue la tendencia que puede hacer de este invierno una estación excepcional de lluvia en Catalunya.