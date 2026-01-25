Álex Aragonés 25 ENE 2026 - 07:30h.

BarcelonaDonar un riñón es el "regalo" que Asun no ha dudado en hacer a Rafa, con quien comparte parcela en Corbera de Llobregat (Barcelona) desde hace 15 años. Un gesto que ha cambiado para siempre la vida de ambos, que desde el pasado 1 de octubre de 2025 se han convertido en mucho más que vecinos.

"Para mí era algo impensable que pudiera ocurrir algo así, pero siempre hay gente en el mundo que te sorprende. Éramos amigos antes y lo seguimos siendo ahora, pero mucho más. Yo se lo digo a ella: Ahora es mi hermana pequeña. Antes éramos amigos, ahora somos familia. Es algo que le agradeceré toda la vida", explica Rafa junto a Asun en una entrevista a Informativos Telecinco.

Este bonito desenlace se produjo un año después de que al hombre le fallasen los dos riñones: "Estuve ingresado 40 días. Al salir, me vine a la finca y di una vuelta para saludar a la vecina. Le dije que ya había salido, que estaba haciendo diálisis. Fue ahí cuando Asun me dijo: "Mira Rafa, te voy a hacer un regalo". Yo le dije que un regalo siempre es bien recibido. Y me soltó: 'Te voy a donar un riñón'. Me quedé sin palabras".

Pérdida de 25 kilos en un año con diálisis

Asun dejó sin palabras a Rafa tras una decisión que meditó tras conocerla mientras hacía la cola para pagar en un supermercado: "Escuché a una empleada que contaba que había donado en vida un riñón a su hermana. Me impresionó. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, que sin problemas. Me quedé con esa copla de que se puede vivir con un riñón".

Por ello, la mujer intentó ahorrar la diálisis a su vecino: "Él perdió 25 kilos en ese año de diálisis. En cuanto salió del hospital le dije que hablase con los médicos porque tenía a alguien que se ofrecía a la donación". Una vez confirmaron la compatibilidad, se pusieron manos a la obra gracias a la Asociación Para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón en Cataluña (ALCER) y el Hospital Clínic de Barcelona.

"Mi familia está en Vitoria y mis amigos aquí en Barcelona. Se sorprendieron porque para un familiar se entiende más, pero yo no les pregunté qué les parecía, les informé de que lo iba a hacer. Mis hermanas me apoyaron totalmente. Me limité a decirles que Rafa no es 'cualquier vecino' y que lo tenía muy claro", recuerda Asun.

"Me ha salvado la vida, vivía conectado a una máquina"

Una donación que se convirtió en una alegría absoluta para Rafa: "Me ha salvado la vida. Vivía conectado a una máquina y no sabes cuánto tiempo vas a estar así, si saldrá un donante compatible o no. He estado un año haciendo diálisis, perdí mucho peso". Un día antes de la cirugía, quedaron para comer junto a sus parejas y la hija de Rafa.

"Dijimos que había que hacer una comida antes de todo el follón y en el hospital estábamos en plantas diferentes, pero muy pendientes. Cuando desperté y me dijeron que todo había ido bien, lo primero que hice fue preguntar por Rafa", añade Asun, quien afrontó los siguientes meses un postoperatorio del que ya le habían asesorado otros donantes y los propios médicos.

"A veces me tengo que recordar que solo tengo un riñón"

"No es operarse y ya está. Te hinchan de aire para la cirugía y hasta que se reabsorbe es molesto. Pero estuve solo tres días ingresada. Tuve el soporte de mi marido y amigos, y como estoy jubilada, me lo tomé con calma. Han pasado tres meses y medio y ya hago vida normal. A veces me tengo que recordar que solo tengo un riñón", admite.

En el caso de Rafa, ya ha recuperado diez kilos después de la operación y destaca la importancia de la donación en vida: "No hay ningún problema. El donante suele tener incluso menos problemas que el que lo recibe. Hay que apoyar a que la gente se decida, que no pasa nada por tener un solo riñón y le salvas la vida a otra persona", culmina Rafa, quien estará eternamente agradecido a su vecina y, ahora, parte de su familia al vivir gracias al riñón de Asun.