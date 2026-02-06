Vías corroídas y tornillos oxidados en la R2 de Cubelles: un viajero denuncia ante el temor a una desgracia

Javier Villanueva 06 FEB 2026 - 16:57h.

Vías degradadas entre Vilanova i la Geltrú y Cubelles: un viajero denuncia ante el temor de una desgracia

La desesperación entre los usuarios de Rodalies por los retrasos y cortes: "Ya funcionaba mal, pero esto ya es demencial"

Esta semana, varios habitantes de Cubelles han querido llamar la atención sobre los tornillos oxidados y los raíles corroídos que se encuentran en la R2 Sud, entre su municipio y Vilanova i la Geltrú. Ante el estado de degradación de la infraestructura, donde un vecino de Cubelles ha optado por presentar una denuncia en el juzgado, informan Javi Pérez y Gabi Sendra.

La denuncia sostiene que, en un tramo en servicio de la línea, el que discurre junto al mar en el término municipal de Vilanova i la Geltrú en dirección Barcelona, se ha detectado un deterioro grave de los elementos de fijación del carril. Según el texto, tirafondos, anclajes y otros componentes metálicos presentan un estado avanzado de corrosión y degradación estructural.

Las imágenes a simple vista sorprenden. Tornillos oxidados, soldadura a lo largo de la vía, engances carcomidos. Fotografías geolocalizadas que ya analiza un juez. "Si haces una queja al Ayuntamiento te dicen que la Generalitat, ellos a Renfe, y estos a Adif, y así vamos pasándonos la pelota".

"Sabíamos que la red no estaba bien, pero está peor de lo que imaginábamos"

La vía pertenece al Servicio de Rodalíes. La R2 Sur que cuenta con casi 650 puntos negros. Tras las intensas lluvias el temor de los vecinos aumenta, pero desde Adif no ven cambios significativos en este punto que afecten a la seguridad. Aun así, los maquinistas alertan tras las inspeccciones generalizadas. "Sabíamos que la red no estaba bien, pero está peor de lo que imaginábamos. Lo mínimo que pedimos es seguridad", señala Francisco Cárdenas, de UGT Renfe Cataluña en declaraciones a Informativos Telecinco.

En Cubelles también un puente ferroviario. Hace seis meses se vio afectado por una riada que anegó al pueblo. Ahora los pilares han perdido parte de la base. "Tenemos miedo por el abandono y que haya un accidente de tren aquí que es lo que no queremos", dice David Cortés, de la Plataforma Dignidad por las vías. A la vista de su estado, todo parece posible.

Los vecinos piden mayor transparencia, quieren saber los puntos que se están revisando. cuál es el estado real de la infraestructura y cuánto tardarán en repararla.