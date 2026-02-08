Cós de Sant Antoni, las carreras de caballos que son patrimonio de Cataluña

Álex Aragonés 08 FEB 2026 - 12:00h.

El Cós de Sant Antoni atrae en la actualidad a 10.000 personas hasta Vila-seca: "Las carreras de caballos forman parte de la vida y la tradición del municipio"

TarragonaEl mundo ecuestre ha dotado a un municipio de Tarragona de un simbolismo histórico que cada año se exhibe en el Cós de Sant Antoni, unas tradicionales carreras de caballos que congregan más de diez mil personas y desde el año 2010 están declaradas como elemento festivo patrimonial de interés nacional en Cataluña.

Esta competición se convierte en uno de los momentos más esperados en Vila-seca, donde este domingo se celebra una carrera que "forma parte de la vida y la tradición" de la localidad catalana que, con el tiempo, se ha convertido en "uno de los elementos más autóctonos" de la Fiesta Mayor de Sant Antoni.

Las carreras constan en registros desde finales del siglo pasado. "Un documento del año 1876, que se ha podido recuperar, da fe de los premios que se entregaban en esa época y de la forma en que se desarrollaba la competición", destaca el Ayuntamiento de Vila-seca sobre un evento en el que las caballerías eran bendecidas y, al finalizar la procesión, se congregaban en la Casa de la Vila.

Un cordero de premio para el ganador

Posteriormente, el párroco lanzaba una bandera al aire y el jinete que la atrapaba debía salir corriendo, perseguido por el resto de competidores e iban hacia las cuatro carreteras y daban la vuelta por alrededor de la casa consistorial: "La montura que atravesaba primero la línea de llegada resultaba ganadora. El primer premio era un cordero; el segundo, cuatro pollos; el tercero, cuatro tortas; y el cuarto, cuatro cebollas y un manojo de ajos".

Capítulos en materia ecuestre que, con el transcurso del tiempo, han marcado la historia de Vila-seca, donde siguen celebrando unas carreras de caballos que atraen a gente de toda la geografía española: "Junto con el hipódromo de la Zarzuela, en Madrid, San Sebastián y Sevilla, es uno de los lugares que reúnen el calendario oficial de competiciones hípicas en España".

El terreno donde celebran la competición es en el Parque de la Torre de Dolça, donde se reúnen actualmente más de diez mil personas para asistir a las carreras: "Las apuestas que se hacen en las carreras de Sant Antoni son discretas, pero se puede apreciar el gozo de las personas por el hecho de poder participar", añaden desde el consistorio de la localidad catalana.

Patrimonio festivo de Cataluña

La celebración fue declarada elemento festivo patrimonial de interés nacional por parte del Govern de la Generalitat en 2010: "Un reconocimiento que permite que este acto que se celebra en Vila-seca desde finales del siglo XIX quede inscrito en el catálogo del patrimonio festivo de Cataluña".

Este año, la carrera estaba prevista el pasado domingo 18 de enero. Sin embargo, la competición quedó aplazada a causa de la lluvia y este domingo será la fecha en la que se dispute tras el visto bueno del Ayuntamiento de Vila-seca, el Jockey Club Español de Carreras de Caballos, así como los diferentes participantes.

En concreto, se contará con la participación de 19 caballos pura sangre ingleses en las tres carreras programadas. La primera de ellas será la Carrera Premio Parque de la Torre de Dolça, de una distancia de 1.700 metros. La segunda carrera, Gran Premio Ayuntamiento de Vila-seca, tendrá una distancia de 2.500 metros, mientras que la tercera y última, Premio Patronato Municipal de Turismo de Vila-seca, recorrerá una distancia de 1.700 metros. Un espectáculo que año tras año rinde honor a parte de la historia del municipio catalán.