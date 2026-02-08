Redacción Galicia Europa Press 08 FEB 2026 - 13:43h.

La caída de cantidad de piedras que formaban una pared interior se produjo a las 23:30 horas

Aunque ha llovido persistentemente en la ciudad de Lugo, no hay una causa oficial del suceso

Compartir







LugoDespués de las persistentes últimas lluvias que nos ha traído la borrasca Marta, se derrumbó una parte del interior de la muralla romana de Lugo este 7 de febrero.

La caída del lienzo de la fortificación se produjo por la noche, concretamente en la calle de Moucho, cercana a la Catedral. El aviso se recibió a las 23:30 horas, según fuentes municipales.

Han especificado a Europa Press que el suceso ha afectado a un material de piedras apiladas que no data de la época romana, sino del siglo XIX. El lugar quedó acordonado por la Policía Local por prevención.

La muralla de Lugo, declarada Patrimonio de la Humanidad

Aunque se hayan registrado precipitaciones en la ciudad, todavía no hay una causa oficial del derrumbe. El Ayuntamiento de Lugo colaborará con la Xunta de Galicia en lo que sea necesario tras lo ocurrido.

PUEDE INTERESARTE Herido grave al derrumbarse un muro de una vivienda en Puebla de Don Fadrique, en Granada

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Incluso el alcalde Miguel Fernández y el conselleiro de Cultura, José López Campos se han desplazado este domingo a la zona para ver el estado en el que ha quedado una muralla que es Patrimonio de la Humanidad.

Así la declaró la UNESCO en el año 2000 después de ya haber sido catalogada como Monumento Nacional en 1921. Su gran éxito es ser la única del mundo que se mantiene o conserva entera.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

De hecho, los residentes y turistas suelen caminar por encima de ella en un paseo que hay de más de dos kilómetros. Mientras se disfruta de unas vistas magníficas de la ciudad.