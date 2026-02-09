Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes a dos menores de edad e investigan a uno por dar una paliza a una pareja en Argentona, Barcelona

Una brutal paliza de 20 jóvenes a una menor y su pareja en Argentona, Barcelona, deja a la adolescente con fractura de cráneo: "Los podrían haber matado"

Compartir







Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes a dos menores de edad por su presunta implicación con una agresión a una pareja la madrugada del pasado 17 de enero durante las Festes d'Hivern d'Argentona, Barcelona, y otro tercer menor está investigado tras ser denunciado penalmente el 22 de enero.

La investigación se inició después de que un chico y una chica fueran víctimas de una paliza por parte de unos jóvenes que no conocían de nada, y durante la pelea, los autores le robaron la cartera al chico y le rompieron el teléfono a la chica, informa la policía catalana en un comunicado.

PUEDE INTERESARTE Investigan la agresión a una adolescente por parte de otras menores en plena calle en Barcelona: refuerzo policial en dos colegios

La difusión de vídeos de la agresión a través de las redes sociales, que se hicieron virales, han permitido poder identificar a los implicados. En cuanto al menor denunciado penalmente, este se presentó voluntariamente en la comisaría de Mataró, Barcelona, y reconoció haber participado en la pelea. Además, diversos testimonios lo identificaron como uno de los miembros del grupo.

Finalmente, los mossos han podido detener a dos personas más, que actuaron en grupo y en superioridad numérica, y golpearon a las víctimas cuando estaban en el suelo. Los detenidos han pasado a disposición de Fiscalía de Menores y la investigación sigue abierta sin descartar más identificaciones o actuaciones.

PUEDE INTERESARTE Herido un adolescente tras ser apuñalado en el interior de un domicilio en Barcelona

Así ocurrieron los hechos

"Cinco minutos más y los podrían haber matado". Así relató Aida la brutal agresión grupal que sufrió su hermana de 16 años junto a su pareja de 18 años durante la Fiesta Mayor de invierno de Argentona (Barcelona), donde unos 20 jóvenes les propinaron puñetazos y patadas, dejando a la menor inconsciente y con una fractura craneal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado pasado a las 04:00 horas, cuando la pareja celebraba las fiestas patronales del municipio catalán en el interior de un teatro. Al salir, acompañaron a una amiga hacia al taxi y se quedaron hablando en un banco. Un momento de tranquilidad que se esfumó tras aparecer otro joven que les empezó a increpar, desatando el inicio del caos que aún estaba por llegar.