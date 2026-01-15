La Sagrada Familia, a una pieza de culminar la Torre de Jesús:

Álex Aragonés 15 ENE 2026 - 14:13h.

La última pieza a colocar será el brazo superior de la cruz y, en su interior, la escultura del Agnus Dei

BarcelonaLa Sagrada Familia sigue avanzando a buen ritmo los trabajos para finalizar la Torre de Jesús, que está a una pieza de convertirse en la parte más alta de la basílica catalana al llegar a una altura total de 172 metros, el equivalente a un edificio de 50 plantas. Para ello, la torre ya cuenta con los cuatro brazos horizontales de la cruz que corona el templo de Barcelona.

Estos brazos siguen la geometría de doble giro que Antoni Gaudí dio en las columnas y en las cruces de la Sagrada Familia: "Presentan una forma cuadrada en el extremo exterior y octagonal en el extremo interior, que conecta con el núcleo".

Cada pieza tiene un peso aproximado de 12,8 toneladas y mide 4,40 por 4,50 y 4,50 metros. Una vez finalizada, la cruz tendrá un tamaño de 17 metros de altura, aproximadamente un edificio de cinco pisos, y una anchura de 13,5 metros.

La cruz que Gaudí quería que "brillase de día"

En las últimas semanas, los trabajos se han centrado en instalar los brazos horizontales de las bandas del Nacimiento y de la Pasión. Una evolución de la torre que deja cada vez más cerca la culminación de la cruz, que "Gaudí quería que brillase de día e hiciera luz de noche".

Por ello, se ha utilizado la cerámica blanca esmaltada y el vidrio, dos materiales que son resplandecientes y que al mismo tiempo resisten la exposición atmosférica, y está previsto instalar en las torres de los Evangelistas y los apóstoles unos focos de luz que iluminarán el terminal, según ha explicado la propia basílica.

Asimismo, en el interior de la cruz se colocará la escultura de Agnus Dei, obra del artista italiano Andrea Mastrovito, siguiendo el proyecto original de Gaudí.

Una culminación de la torre que será un hito histórico de la Sagrada Família y un homenaje a su arquitecto, coincidiendo con el centenario de su muerte. En 2027 se podrá visitar ya el interior de la cruz, hará las veces de mirador de toda la ciudad y se podrá acceder a través de una escalera de caracol.

La torre que vio culminada en vida

Cinco generaciones han visto la evolución de la Sagrada Familia, el templo de Barcelona aún en construcción con más de 140 años de historia desde la colocación de la primera piedra. Un lugar único que su genial arquitecto Antoni Gaudí tan solo pudo contemplar con vida la culminación de la primera de las dieciocho torres que había proyectado para la basílica y que este domingo cumple un siglo.

El 30 de noviembre de 1925 fue el día que se concluyó el campanario de san Bernabé en la fachada del Nacimiento, el único que Gaudí pudo dejar terminado y del que han pasado 100 años.

Un día que pasó a la historia al ver como se alzaba la torre de Bernabé por primera vez ante los ojos del arquitecto catalán y de la ciudadanía: "Gaudí sabía que no podría concluir en solitario este templo y, por ello, dejó construida una torre para que el pueblo pudiera contemplar la grandeza del proyecto y sus discípulos lo continuaran".

Para rememorar el momento histórico del templo, la Sagrada Familia organizó un acto para celebrar la finalización de la única torre que Gaudí vio concluida en vida, "símbolo del inicio tangible de un sueño compartido por generaciones, y que culminará con la elevación de la torre central dedicada a Jesús".