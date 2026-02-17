Los Mossos centran la investigación en el origen del fuego y también buscan una explicación para saber por qué no pudieron huir del trastero

El relato de un menor que fue invitado al trastero incendiado en Manlleu: "Me salvé por los pelos, me ofrecieron venir y les dije que no"

Manlleu se ha volcado este martes en un multitudinario minuto de silencio por los cinco jóvenes fallecidos en el incendio de un trastero. Medio millar de personas entre autoridades, vecinos, familiares y amigos de los adolescentes muestran su dolor. El Ayuntamiento ha declarado tres días de luto oficial en el municipio impactado con la tragedia en el diminuto trastero. Informa

Los Mossos de Esquadra centran su investigación en el origen del fuego y también buscan una explicación para saber por qué los cinco jóvenes no pudieron huir del trastero. La planta donde se produjo el incendio es un laberinto de cuartos sin apenas ventilación.

Allí solían juntarse sin imaginar que sería su tumba. Un simple trastero, última planta de un edificio donde no vivían ninguno de los cinco adolescentes fallecidos. "Los vecinos tampoco sabían que se reunían aquí", contaba una vecina. Los chicos, de entre 14 y 17 años, asfixiados por el humo en un diminuto habitáculo sin luz y sin ventana donde se resguardaban del frío de la calle.

Chicos del barrio, tranquilos y estudiantes de un instituto de Manlleu donde están rotos. Dolor también en el multitudinario minuto de silencio de esta tarde. Que se quemara algo en el interior como un colchón es una de la hipótesis que investigan los Mossos.

Rápida combustión, rápida propagación y ninguna ventilación. Queda descartado la explosión de una bombona de gas de la risa. Cinco familias rotas y tragedia mayúscula en el lugar que usaban como local para pasar la tarde.