El incendio de un colchón , que generó "mucho humo", pudo provocar la muerte por asfixia de estos cinco jóvenes.

Descartan cualquier tipo de explosión como causa del incendio en Manlleu, Barcelona: "Creen que se quemó algo de combustión muy rápida"

Compartir







Los Mossos d'Esquadra han confirmado que la muerte de cinco jóvenes en un incendio de un trastero en un bloque de pisos de Manlleu (Barcelona) este lunes por la noche fue "accidental" y fallecieron asfixiados por inhalación de humo.

Fuentes policiales confirman este martes que los primeros indicios apuntan a que el inicio del incendio fue por un material de combustión rápida, como podría ser un colchón, que generó "mucho humo" y al tratarse de un espacio pequeño, cerrado y sin ventilación, los jóvenes murieron asfixiados. Lo más probable es que los cinco chicos se quedaran inconscientes en el interior y por eso no pudieran salir.

Las mismas fuentes descartan la hipótesis de que el origen del fuego fuera una explosión de una bombona, ya que de ser así, el tipo de restos hallados en el interior serían diferentes a los localizados, que tienen más relación con el humo y ceniza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No obstante, la policía catalana sigue recopilando indicios que ayuden a esclarecer las causas del incendio mortal. Los residentes del edificio aseguran que es muy común que los adolescentes se metan en los trasteros. "Se reúnen aquí como hemos hecho todos de pequeños, que buscamos una cabaña, un local", afirma un vecino.

En el incendio resultaron heridas otras cinco personas, de las que cuatro, con carácter leve, fueron dadas de alta en el lugar, mientras otra persona, también leve, rechazó ser trasladada a un centro sanitario.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La Unitat d'Investigació de Osona (Barcelona) es la que encabeza la investigación, con el apoyo de servicios centrales de los Mossos d'Esquadra.

"Conmocionado por la muerte de cinco personas a consecuencia de un incendio en un edificio de Manlleu. Mi sentido pésame a sus familiares y amistades. Deseo una rápida recuperación a las personas heridas. Todo mi apoyo al alcalde Arnau Rovira y mi agradecimiento a los servicios de emergencias por su labor", ha escrito Salvador Illa a través de 'X'.

En 2024 se registraron además 19.411 incendios en inmuebles de viviendas, lo que constituye una media de 53 al día. Como en el caso de Manlleu, la mayor parte de los incendios domésticos de España se producen durante la noche, siendo el origen más frecuente del fuego los fallos eléctricos.

Según la estadística, el grupo más vulnerable frente aun incendio sigue siendo el de las personas mayores de 64 años, mientras la causa principal de fallecimiento confirmada en cuatro de cada cinco víctimas es la intoxicación por humo o gases tóxicos derivados del fuego que es la hipótesis de nuevo en este caso.