Los arrestados de 21 y 34 años seleccionaban a sus víctimas, a menudo ancianas con dificultades cognitivas

Primero llamaban a los afectados alegando errores en sus facturas de gas para después acudir al domicilio

BarcelonaDos hombres de 21 y 34 años fueron detenidos en la provincia de Barcelona acusados de haber cometido hasta 31 hurtos y estafas por valor de 178.709 euros en total contra personas mayores.

Así lo han comunicado los Mossos d'Esquadra este 21 de febrero tras llevar a cabo una operación conjunta con agentes de Sants y de Horta-Guinardó en la capital catalana.

Ambos arrestados formaban parte de un grupo criminal itinerante, que actuaba por toda Cataluña, seleccionando a sus víctimas por la edad, priorizando a personas octogenarias y con dificultades cognitivas.

De esa forma podían engañarlas con mayor facilidad. En la segunda mitad del mes de julio del 2025, los investigadores comenzaron a tratar de averiguar quiénes estaban tras unos hechos similares denunciados en Sants.

Arrestos en Viladecans y Granollers

En ese contexto, en diciembre localizaron y detuvieron a uno de los implicados en la localidad de Viladecans. Se le imputan seis delitos más un séptimo que cometía cuando fue pillado in fraganti.

Pasó a disposición judicial en Gavá, mientras que en el mismo operativo los agentes arrestaron a otras dos personas vinculadas con lo sucedido en el mismo distrito barcelonés.

Otro miembro de la organización fue interceptado en Granollers este febrero de 2026, tras atribuirle 25 hechos delictivos en diferentes municipios, sobre todo Barcelona capital (14), pero también en El Prat, Mataró o San Boi de Llobregat.

Este individuo había sustraído joyas y dinero en efectivo por valor de 118.100 euros, además de haber reintegrado fraudulentamente con tarjetas bancarias de sus víctimas hasta 60.609 euros.

Llamadas con supuesto error en facturas y asistencia al domicilio

El presunto autor pasó a disposición judicial el 14 de febrero en Barcelona. En el marco de la investigación, intervinieron varios elementos de ropa coincidentes con los utilizados en la comisión de los hechos, así como varios teléfonos móviles relacionados con la actividad delictiva.

El grupo utilizaba siempre el mismo modus operandi para acceder a las casas de las víctimas. En primer lugar, éstas recibían una llamada telefónica en la que alguien les explicaba que había un supuesto error en la factura de gas.

Para subsanarlo, le convencía de que era necesaria una revisión urgente del contador. Ante la presión e insistencia, el afectado cedía a la visita en su domicilio del falso técnico.

Una vez en el interior de la vivienda, entretenía al morador dejando la puerta abierta siempre para que pudiese acceder otro cómplice a cometer los hurtos, mientras el inquilino no se daba cuenta de ello.

Finalmente, un tercer miembro del grupo contactaba con la víctima con cualquier excusa para obtener el código PIN de la tarjeta robada, mientras el segundo autor ya se dirigía a entidades bancarias para realizar extracciones inmediatas.

Consejos de los Mossos ante estas estafas

Los Mossos d'Esquadra recomiendan a familiares, vecinos y cuidadores que tengan presente algunas pautas sencillas para ayudar a proteger a las personas mayores, más vulnerables ante este tipo de estafas.

Recuerdan que las empresas de luz y gas siempre comunican por escrito cualquier revisión programada, y no realizan visitas comerciales no solicitadas. Ante cualquier duda, es preferible llamar a la compañía o al 112 para confirmarlo.

