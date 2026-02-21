Iván Sevilla 21 FEB 2026 - 12:12h.

Los arrestados enviaban cápsulas secas de amapola real a varios puntos de España y Estados Unidos

El vegetal, sustraído de un cultivo legal en Albacete, está vinculado a la producción de opio y sus derivados

AlicanteTres hombres fueron detenidos por robar y realizar envíos postales de planta adormidera o amapola real, una sustancia "altamente peligrosa", según ha recordado la Guardia Civil después de desarticular al grupo.

Se dedicaba a distribuir ilegalmente las cápsulas secas que se utilizan directamente para la producción de opio y de sus derivados. Por lo que los agentes han evitado su comercialización, en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

A los arrestados se les acusa de un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Tras pasar a disposición judicial en el Partido Judicial de Elche, la autoridad decretó su ingreso en prisión provisional.

La investigación de la Benemérita, que continúa abierta, comenzó al interceptarse cuatro paquetes con casi siete kilos de un producto de origen vegetal en el aeropuerto de Elche-Miguel Hernández en Alicante.

Al analizarlo, se pudo determinar que se trataba de Papaver somniferum, más conocida como adormidera. En todos los envíos aparecía el mismo apellido de una persona, tanto en los remitentes como en los destinatarios.

Sustracciones de adormidera en cultivos legales en Albacete

Siguiendo con las comprobaciones, los agentes descubrieron que los paquetes tenían como municipio de salida el de Los Alcázares (Región de Murcia). Desde diferentes domicilios de allí se remitían.

Después de inspeccionar su contenido y la documentación que figuraba en ellos, identificaron y localizaron a los implicados en los hechos, pertenecientes a un mismo clan, todos naturales de la India.

En las bases de datos policiales comprobaron que precisamente estas personas habían estado presuntamente relacionadas con robos recientes de la planta en diversos cultivos legales en Albacete.

Se producen en la provincia castellano-manchega, cuya frontera está pegada al territorio murciano, para un uso farmacéutico que está regulado. Sirve para la fabricación de analgésicos y sedantes.

527 kilos de la planta almacenados y envíos a Estados Unidos

A finales de enero de este 2026, los agentes encargados del caso pudieron acreditar la presunta participación de los sospechosos en los envíos postales de cápsulas secas de amapola real.

La distribuían a diferentes puntos de nuestro país como Ávila, Málaga o Mallorca, así como a ubicaciones de Estados Unidos. Fueron arrestados en tres registros domiciliarios en Los Alcázares.

En ellos, se incautaron hasta 527 kilos de Papaver somniferum que los individuos tenían almacenados en sacos después de los presuntos hurtos en Albacete.

Esta llamada 'Operación Guru25' fue llevada a cabo por varios equipos del instituto armado. Entre ellos, colaboró la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras, la de Delincuencia Organizada y Antidroga y la Guardia Civil de Torre Pacheco.