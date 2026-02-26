El cambio legal sobre el aumento de las tasas turísticas, permitirá recaudar 100 millones de euros más

Cuando la medida se lleve a cabo, los consistorios podrán cobrar importes diferentes según el código postal

Durante las últimas horas, la tasa turística se duplica en Barcelona y comenzará a aplicarse a partir del 1 de abril. Para los que visiten esta ciudad, el pago de dicha tasa dependerá de la categoría del establecimiento, porque el bloqueo de investidura PSC, Esquerra y Comunes, ha pactado duplicar los precios en pernoctaciones hoteleras y pisos turísticos en Barcelona, que aumentará también en el resto de Cataluña.

El cambio legal, permitirá recaudar 100 millones de euros más, que se suman a los 100 actuales, ha salido adelante gracias a los votos de la mayoría de la investidura (PSC, ERC y Comuns), la abstención de la CUP y el no del del resto de las formaciones. El Gremio de hoteleros de Barcelona ha expresado sus dudas sobre el efecto de la medida.

Una subida del 50% en 2026

La reforma, que elevará la recaudación hasta los 200 millones, incluye criterios de ubicación y temporalidad. En Barcelona, la tasa se duplicará en la mayoría de supuestos desde este 1 de abril. En este caso, además, se ha de sumar el recargo municipal existente. En el resto del territorio catalán, la subida será del 50% en 2026 y se doblará para 2027.

En la capital catalana, la tasa turística aplicada a los hoteles de cinco estrellas se duplicará, al pasar de 3,5 a siete euros por noche. A esta cantidad se suma el recargo municipal, actualmente fijado en cuatro euros, aunque la normativa contempla la posibilidad de elevarlo hasta ocho. En consecuencia, el coste total para este tipo de establecimientos podría situarse entre los 11 y los 15 euros por noche.

En el caso de los hoteles de cuatro estrellas, y considerando únicamente el tramo autonómico, la tarifa ascenderá a 3,4 euros. Para el resto de alojamientos hoteleros, la tasa se fijará en dos euros, mientras que en los albergues gestionados por la Generalitat será de un euro.

Cambios según la temporada turística

Por su parte, los pisos turísticos quedarán gravados con una tasa de hasta 4,5 euros por noche, que podría subir contando el máximo del recargo municipal a costar más que un hotel de cuatro estrellas (12,50). También las estancias de cruceros se duplicarán, aunque se calculan según el número de hora que atraquen.

Si se habla de los hoteles de lujo, en estos la subida será de 1,5 euros (pasará de 3 a 4,5 euros) en 2026. Al año siguiente, la subida podría duplicarse, hasta seis euros, en ese mismo caso. La norma también le da al resto de municipios, además de Barcelona, la posibilidad de generar recargos locales, que determinarán el precio final. Ese sobrecoste, que puede ser de hasta cuatro euros, vendrá también afectado por si es un territorio de costa o interior y puede ser variable según la temporada turística.

Otra de las grandes novedades pactada por los socios de investidura es que los recursos extra serán finalistas. Un cuarto de la recaudación irá para política de vivienda y el 75% para un Fondo para el Fomento del Turismo, que no será solo para promoción, sino que también incluirán programas para la desestacionalización.

Lograr un acuerdo tras el "caos" inicial

El nuevo recargo municipal para los ayuntamientos que no son el de Barcelona será flexible y los consistorios podrán cobrar importes diferentes según el código postal (para diferenciar entre la zona costera y la interior de una localidad, por ejemplo).

En este sentido, la diputada de ERC Laia Cañigueral ha celebrado que la nueva tasa tenga en cuenta "la realidad del país entero" y que hayan podido lograr un acuerdo tras el "caos" inicial con los decretos del Govern, que pactó la subida únicamente con los Comuns y luego se vio obligado a suspender su entrada en vigor por la falta e apoyos.

Desde el PSC, la diputada Susana Martínez ha defendido el sector turístico, pero ha subrayado que genera impactos negativos, como dificultades para acceder a la vivienda o más presión sobre los servicios públicos, por lo que ha argumentado que "es de sentido común que quien los usa intensamente contribuya a su sustento".

El portavoz de Comuns, David Cid, ha remarcado que "nunca había habido tanto turismo como ahora" y ha argumentado también que los visitantes "contribuyan" a sufragar los servicios que usan, mientras que la diputada de la CUP, Laure Vega, ha sostenido que "turismofobia" es que un tercio de los catalanes "no puedan hacer vacaciones".

Quejas por parte del sector

Los hoteleros de Barcelona han expresado sus reticencias respecto al retoque de la tasa. “Será necesario hacer un seguimiento del impacto que esta medida pueda tener sobre la actividad y sobre aquellos segmentos más estratégicos, y evitar que se propicie una caída cualitativa y endémica”, ha advertido Jordi Clos, el presidente del Gremio de hoteleros.

También han mostrado su rechazo a la norma desde la Asociación Turística de Apartamentos (ATA) de Girona. Desde allí consideran que el incremento de la tasa turística “matará la gallina de los huevos de oro”.