Un conocido carnicero, la cuarta persona sin hogar que fallece este año en Badalona, Barcelona

Asun Chamoso 06 MAR 2026 - 15:33h.

Jordi Fibla, de 52 años, fue encontrado sin vida en un banco de la plaza de Elisa Reverter

Los Mossos d'Esquadra apuntan que no tenía signos de violencia y sería una muerte natural

Compartir







BarcelonaEn un banco de la plaza de Elisa Reverter en Badalona encontraron este miércoles el cuerpo sin vida de Jordi Fibla. Tenía 52 años y dormía en la calle desde hacía meses. Era muy conocido de la ciudad por haber regentado una de las carnicerías de la familia. Un negocio familiar centenario que es toda una referencia en Badalona. Según cuentan los que le conocían, la vida se le empezó a complicar, cayó en adicciones y acabó viviendo en la calle.

Jordi hacía tiempo que dormía en el banco en el barrio del Manresà, una zona cercana a Montgat. Los Mossos d'Esquadra, que recibieron el aviso a las diez de la mañana, confirman que su cuerpo no presentaba signos de violencia y que se trataría de una muerte natural.

Desde la entidad Badalona Acull explican que habían ayudado a Jordi llevándole comida y también haciendo gestiones para que encontrara un trabajo. Había hecho una prueba para un supermercado pero sin éxito.

PUEDE INTERESARTE Los Mossos liberan en Barcelona a una mujer secuestrada durante dos semanas por su exmarido y sus cuatro hijos en común

El Ayuntamiento de Badalona señala que los servicios sociales habían contactado con el hombre en diversas ocasiones pero había rechazado el alojamiento temporal que le habían ofrecido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Segundo caso en una semana

A su muerte, se suma la de otra persona sin hogar que fue hallada sin vida esta semana en Badalona. Fue el martes en el Club Petanca La Morera, en el barrio de Bufalà de Badalona (Barcelona). Era un ciudadano de Ucraina que, según el Ayuntamiento de Badalona, no tenía un seguimiento por parte de los servicios sociales.

En Badalona han perdido la vida cuatro personas sin techo este 2026. Carles Sagués, de Badalona Acull, recuerda la falta de un albergue municipal en Badalona ni un centro de emergencia para atender a las personas sin hogar y critica la posición del consistorio porque "es reacio a cualquier tipo de intervención social".