05 MAR 2026 - 16:49h.

Antonio García, de 66 años y con alzhéimer, desapareció el pasado lunes en Badalona tras salir del centro de día al que acudía a diario

Antonio García, vecino del barrio de Llefià, en Badalona, desapareció en la mañana del pasado lunes 2 de marzo tras salir del centro de día al que acudía a diario. Su familia está muy preocupada y lleva cuatro días sin tener noticias sobre su paradero. "Dijo que iba a tomar un café, como suele hacer, y ya no volvió. Ahí perdimos totalmente su rastro", ha explicado este jueves a la web de ‘Informativos Telecinco’ Juanjo, su sobrino.

Los familiares de Antonio interpusieron una denuncia ante los Mossos d'Esquadra, que continúan con las labores de búsqueda y han desplegado "helicópteros y drones". Además, el entorno del vecino de Badalona también está realizando batidas por su cuenta. "Llevamos cuatro días buscando por todos lados. Somos una familia grande y algunos vecinos del barrio se han unido también a peinar la zona. Se ha hecho el perímetro de Badalona y hemos comenzado ya a ampliar la búsqueda. Desde este miércoles se han colgado carteles en poblaciones cercanas”, explica Juanjo.

Antonio, de 66 años, padece alzhéimer. La enfermedad "no se encuentra en un estado muy avanzado", pero desde hace poco "empezó a no reconocer bien a muchas personas y a ser más dependiente", según su sobrino. Por ello, creen que podría estar desorientado y tener problemas para comunicarse. Su rutina semanal consistía en estar con familiares y acudir a la Residència Domènech i Montaner, en el carrer de Bellavista, donde algunos residentes tienen permiso para salir y realizar sus actividades. Antonio mide 1,80 metros, es de complexión normal y, en el momento de su desaparición, vestía una chaqueta roja, como aparece en el cartel difundido por la familia.

La familia busca en Badalona y las localidades cercanas

"Hemos mirado en lugares donde él trabajaba porque, a veces, con el alzhéimer, tienden a ir a sitios a los que acudían hace mucho tiempo, pero tampoco encontramos nada. Por eso ya estamos extendiendo la búsqueda a otros municipios, como Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu o Montcada i Reixac, así como a Barcelona capital. No sabemos si se perdió caminando o si pudo subirse a un autobúsy acabar en otra localidad. No sabemos nada y necesitamos encontrarle", señala Juanjo.

Antonio no llevaba teléfono ni dinero en el momento de la desaparición. Los Mossos d'Esquadra han difundido el cartel de búsqueda en redes sociales y piden que cualquier persona que pueda aportar información contacte con el 112. La colaboración ciudadana puede ser clave para localizar a personas en paradero desconocido.