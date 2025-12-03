Blanca Agost 03 DIC 2025 - 21:39h.

Ya son 50 los cadáveres de jabalíes que se han encontrado en la zona infectada por la peste porcina africana en Barcelona

Las medidas que emplean las granjas de cerdos para protegerse contra la peste porcina

Compartir







Ya son 50 los cadáveres de jabalíes que se han encontrado en la zona infectada por la peste porcina africana en Barcelona. Aunque se mantienen los nueve casos positivos detectados hasta ahora, la búsqueda de más ejemplares en Collserola con drones de la UME no se detiene ni por la noche. Y ese perímetro de rastreo se ha ampliado. Informan en el vídeo Andrea López y Asunción Chamoso.

Una vez realizado una inspección exhaustiva en un primer perímetro de seis kilómetros desde el foco de la infección se ha ampliado el perímetro a 20 km para tratar de detectar más animales infectados. Más de 400 efectivos de agentes rurales y de la UME siguen trabajando con la ayuda de drones y perros y van a añadirse hasta un total de 13.

Y es que son muy útiles los perros para llegar a esos lugares de difícil acceso. En el sector de la caza están en reuniones con la Generalitat. Por ahora les han pedido que cacen todo lo que puedan fuera de ese perímetro de 20 km para tratar de reducir así la población de jabalíes.

La Generalitat pide ayuda a los cazadores para controlar el brote

Se amplía la búsqueda de jabalíes muertos hasta los 20 kilómetros. En la zona tienen todo preparado por si se da la orden de capturar y sacrificar. "Tenemos los mecanismos de captura preparados esperando ese dictamen de la Unión Europea y el visto bueno del departamento de agricultura", explica Lluís Pallarés, agente rural.

Mañana llegarán otros cinco perros especializados en detectar cadáveres de jabalíes. Todos los ejemplares muertos que se han encontrado estaban en un perímetro reducido. "No está muy esparcido, muy diseminado en un principio. Entonces tenemos previsión de que en un principio esté contenida la situación", ha señalado David García, jefe de la Unidad Cinológica de la Guardia Civil. Más allá del perímetro de 20 kilómetros de la zona de vigilancia también hay superpoblación de jabalíes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Enric Vélez es cazador. La Generalitat ya les ha pedido ayuda para controlar el brote. "Hoy precisamente el conseller nos ha pedido que actuemos que cacemos a tope porque se trata de bajar la población de jabalíes lo máximo posible. Estamos en una época mala porque empieza el celo y los jabalíes, sobre todo los machos, hacen grandes desplazamientos y con eso se pueden llevar la enfermedad", señala. Agentes forestales y efectivos de la UME vigilan con drones nocturnos la zona localizando grupos de jabalíes y controlando sus movimientos.