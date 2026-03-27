Asun Chamoso 27 MAR 2026 - 06:30h.

La vivienda, de 250 metros cuadrados, está en la calle Calvet número 47 en Barcelona

La tasación se realiza teniendo en cuenta las tarifas que se marcan en plataformas de venta online o de certificados

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BarcelonaUn piso de lujo, de 250 metros cuadrados, en la parte alta de Barcelona, va a ser el escenario de un mercado exclusivo. Las puertas del 1º 4ª del número 47 de la calle Calvet se van a abrir desde este viernes hasta el domingo para dar una segunda vida a los objetos que la habitan.

Es un 'home market': "Intentamos hacer un proyecto lo más sostenible posible, no tirar las cosas y seguir dándoles vida y continúen teniendo historia", asegura Sonia Aguilera, responsable de Home Market de Pompina Home Reborn. Una empresa que surgió tras la venta de una casa familiar. Entonces, decidieron organizar un mercadillo privado entre la familia y los amigos. Querían que cada objeto encontrará un nuevo hogar. Y así decidieron ayudar a liberar espacios uniendo la emoción y la rentabilidad.

Los mercadillos temporales en la misma vivienda prefieren que sean en pisos a partir de los 150 metros cuadrados, en Barcelona o Girona o alrededores, porque "La gracia es entrar y que la casa tenga vida", apunta Aguilera. Cada una, con su sello. Pueden encontrarse desde colecciones de rosarios, de cuadros o de vajilla. Son pisos, con vida, a los que no les falta de nada: "Si entras en la cocina, que haya los utensilios, la nevera o la vajilla. En el comedor: la mesa, el sofá o la televisión. La ropa, los accesorios, el calzado, en el vestidor. Y en el cuarto de baño: toallas o enseres de aseo."

Una vez los propietarios les contactan, Pompina Home Reborn se encarga de hacer una valoración de cada pieza que se va a poner a la venta. Saben que cada detalle cuenta. Por eso, se encargan de exponerlos, de tal forma, que los clientes puedan enamorarse, incluso el propietario, que puede arrepentirse a última hora y retirarlo de la venta. Hacen una selección con un potencial decorativo o emocional como muebles, arte, menaje, lámparas o textiles.

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Entre los que tienen más salida, están los utensilios de cocina, los armarios, cuadros o figuras con historia. Otros tesoros, muy buscados y valorados, son las piezas de una vajilla de La Cartuja, Sargadelos o de Japón, que son como obras de arte.

El mensaje está claro para los interesados porque no hacen reservas, adelanta la responsable del 'home market': "El primero que llega, se lo queda." Unos objetos, que una semana antes, ya se pueden expuestos en las redes sociales. Por eso, esperan colas, en las que los primeros, posiblemente, vayan a rescatar un objeto, en concreto.

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Bajo precio

Unos recuerdos que son oportunidades a buen precio, muy por debajo del mercado. La tasación se realiza teniendo en cuenta las tarifas que se marcan en plataformas de venta online o de certificados, en el caso, de cuadros o alfombras de calidad. "Se puede comprar un lavavajillas con un valor de 450 euros por 180. También, vajilla de unos 600 euros por tan solo 150 e incluso un vestido de novia de 7.000 por 350 euros. Unos chollos que se tiene que encargar el mismo cliente que le lleguen a su casa.

Así la rentabilidad es para el cliente y también para el propietario del piso, que consigue reducir el coste del vaciado. Lo que no consiguen que tenga una segunda vida, se dona a entidades sin ánimo de lucro, se vende formando un lote o se busca una empresa que se lo compre, a un bajo coste. De momento, "no han tirado nada", confiesa, con orgullo, Sonia Aguilera.

"Lo importante es dar una segunda vida a los objetos, hacerlo sostenible, no tirar nada y que el propietario y el cliente vivan la experiencia como algo único.", concluye.