Mabel Cupet Sevilla, 17 MAY 2026 - 12:01h.

La bandera amarilla incorpora una barra diagonal; la roja, un triángulo orientado hacia la izquierda; y la verde combina una barra diagonal con un triángulo dirigido hacia la derecha

Las nuevas banderas inclusivas se están instalando ya en los módulos de vigilancia y socorrismo de Playa de La Caleta, Playa de Santa María del Mar y Playa de La Victoria

Compartir







Las tradicionales banderas roja, amarilla y verde utilizadas en los servicios de socorrismo para señalizar el estado del mar, incorporan desde este año en las playas de Cádiz símbolos del sistema ColorADD, un código gráfico universal diseñado específicamente para facilitar la identificación de colores a las personas daltónicas. Una medida con la que el ayuntamiento de la ciudad busca reforzar la seguridad en las playas y avanzar hacia espacios públicos más accesibles para todos los ciudadanos.

El Ayuntamiento de Cádiz ha dado un nuevo paso hacia la accesibilidad y la inclusión en sus playas con la instalación de banderas de socorrismo adaptadas para personas con daltonismo. La iniciativa, impulsada por la Delegación municipal de Playas que dirige el teniente de alcalde José Carlos Teruel, permitirá que quienes tienen dificultades para distinguir colores puedan conocer con mayor facilidad el estado del mar antes de acceder al baño.

La medida ya ha comenzado a aplicarse en algunos de los principales arenales de la ciudad. En concreto, las nuevas banderas inclusivas se están instalando en los módulos de vigilancia y socorrismo de Playa de La Caleta, Playa de Santa María del Mar y Playa de La Victoria, esta última en su módulo central. Estas instalaciones permanecen operativas desde el pasado Domingo de Ramos, coincidiendo con el inicio de la pretemporada de playas en la capital gaditana.

Un sistema pensado para mejorar la seguridad

El sistema ColorADD está considerado como un lenguaje gráfico inclusivo y universal que permite identificar colores mediante símbolos sencillos. Gracias a este método, las personas con daltonismo pueden interpretar de forma rápida el significado de cada bandera sin depender únicamente de la percepción cromática.

PUEDE INTERESARTE La playa de El Cabanyal de Valencia pierde la bandera azul por la mala calidad del agua

En el caso de las playas gaditanas, la bandera amarilla incorpora una barra diagonal; la roja, un triángulo orientado hacia la izquierda; y la verde combina una barra diagonal con un triángulo dirigido hacia la derecha. Estos símbolos permiten diferenciar claramente cada nivel de alerta relacionado con el estado del mar y las condiciones de baño.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El objetivo principal de esta iniciativa es garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades visuales, puedan recibir correctamente la información de seguridad que transmiten las banderas de socorrismo. De esta forma, se pretende reducir riesgos y favorecer una experiencia más segura y autónoma para los bañistas.

Playas más accesibles e inclusivas

El teniente de alcalde delegado de Playas, José Carlos Teruel, ha destacado que esta medida permitirá que las playas de Cádiz sean “aún más inclusivas”. Según ha señalado, el propósito es que las personas con daltonismo puedan conocer el estado de las aguas gaditanas de manera sencilla y eficaz antes de entrar al mar.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Desde el Ayuntamiento consideran que pequeñas actuaciones como esta contribuyen a avanzar hacia un modelo de ciudad más accesible y sensible a las necesidades de todos los ciudadanos. La adaptación de las banderas forma parte además de una línea de trabajo enfocada en mejorar los servicios de las playas y reforzar la seguridad durante la temporada de baño.

La iniciativa también pone el foco en un problema que, aunque muchas veces pasa desapercibido, afecta a una parte importante de la población. El daltonismo es una alteración visual que dificulta distinguir determinados colores y que puede generar problemas en situaciones cotidianas donde las señales visuales dependen exclusivamente del color para transmitir información.

Instalación progresiva en todas las torres de vigilancia

Actualmente, las nuevas banderas inclusivas ondean ya en las tres torres de vigilancia y socorrismo recientemente instaladas en La Caleta, Santa María del Mar y La Victoria. Sin embargo, el Ayuntamiento prevé ampliar esta medida durante las próximas semanas.

Según ha informado la Delegación municipal de Playas, el próximo 1 de junio, coincidiendo con el inicio oficial de la temporada baja, las banderas adaptadas también se colocarán en las otras cinco torres de vigilancia pendientes de instalación en los distintos arenales de la ciudad.

Con esta actuación, Cádiz se suma a otras iniciativas que buscan hacer de las playas espacios cada vez más accesibles para todas las personas. En los últimos años, muchas ciudades costeras han incorporado mejoras relacionadas con la movilidad reducida, los baños adaptados o los servicios de apoyo para personas con discapacidad. Ahora, la capital gaditana da un paso más incorporando soluciones específicas para personas con dificultades en la percepción del color.

La medida ha sido bien recibida por colectivos vinculados a la accesibilidad y la inclusión, que valoran especialmente que se siga trabajando en adaptar espacios públicos esenciales como las playas. Además de facilitar la comprensión de las señales de seguridad, este tipo de iniciativas contribuye a visibilizar necesidades que habitualmente no son tenidas en cuenta.