Asun Chamoso 28 MAR 2026 - 06:30h.

El objetivo es que no se usen atajos por los centros de los pueblos o las carreteras locales

Se espera la salida de 580.000 vehículos en la primera fase de la operación salida de Semana Santa

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BarcelonaEl buen tiempo y la nieve son dos de los motivos que hacen esperar "una eclosión de movilidad" en la primera fase de la operación salida de Semana Santa en Cataluña. Para reducir las retenciones y mejorar la movilidad, por primera vez, el Servei Català de Trànsit (SCT) va a ajustar los navegadores GPS para "evitar la circulación en el interior de los pueblos como atajos para ahorrarse unos 200 metros de cola." Así lo ha anunciado el director del SCT, Ramon Lamiel,

Un acuerdo, con las aplicaciones de Google y Waze, permite que los técnicos del Servei Català de Trànsit puedan acceder al sistema y tener la opción de modificar el estado de algunas vías para que aparezcan inactivas o por obras. Se trata de evitar que los conductores acaben colapsando los centros de poblaciones o carreteras locales, que no están preparadas para absorber un gran volumen de circulación, para ahorrarse unos metros de retención.

La iniciativa se ha probado, durante dos semanas, en ejes viarios como la C-16, en La Nou de Berguedà, o en la N-260, entre las poblaciones de Ripoll y Ribes de Freser.

Carriles adicionales, radares y helicópteros

El dispositivo especial de tráfico para Semana Santa, que se iniciará el viernes 27 de marzo y finalizará el lunes 6 de abril, "es uno de los más importantes del año", según señala la consellera de Interior Núria Parlon.

En la primera fase, del 27 al 29 de marzo, se espera que salgan 580.000 vehículos, y que regresen unos 240.000 a lo largo del domingo, al Área Metropolitana de Barcelona. En la segunda, del 2 al 6 de abril, la previsión es que salgan del Área Metropolitana unos 560.000 vehículos y que regresen 590.000 entre el domingo y el lunes de Pascua.

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El director del SCT, Ramon Lamiel, apunta que esperan que la mayor circulación estará concentrada en los destinos de playa y también de montaña "porque todavía es temporada de nieve" y que las vías con más volumen serán la C-16, la C-17 o la N-260, además del tramo sur y del tramo norte de la autopista AP-7. "Habrá carriles adicionales en la AP-7 durante la salida y el retorno, en los que sumaremos otro carril en la C-32 en el Maresme, así como limitaciones y restricciones horarias para los vehículos pesados", ha asegurado Lamiel. Además, en la autopista AP-7 han ubicado diez carros de radar y dos helicópteros, que van a sobrevolar las principales vías.

Controles

En el dispositivo especial de Semana Santa, los Mossos d'Esquadra, van a desplegar 1.669 efectivos y se van a realizar 1.038 controles. "Queremos asegurar que todo el mundo llegue a su destino durante la Semana Santa. Velaremos, a través de los controles y dispositivos, que no se hagan conductas de riesgo. La conducción a una velocidad inadecuada, bajo los efectos del alcohol o drogas, las distracciones al volante, o manipular el teléfono móvil mientras se conduce conllevan un riesgo a evitar. Estaremos atentos especialmente al colectivo de los motoristas", afirma la jefa de la Comisaría General de Movilidad de los Mossos d'Esquadra, la comisaria Mònica Luis.

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Para la consellera de Interior, el objetivo del dispositivo es reducir la accidentalidad y evitar víctimas mortales, reforzando los controles del Servei Català de Trànsit y de los Mossos d'Esquadra para proteger especialmente a los usuarios más vulnerables de la vía.

En este sentido, Núria Parlon destaca que "reforzamos las medidas de control y pedimos a los conductores confianza en el sistema y prudencia: no beber ni consumir drogas, respetar los límites de velocidad y los descansos del transporte de mercancías para que la gente pueda volver sana y salva". Por último, insiste en "la importancia de informarse por los canales oficiales del Servei Català de Trànsit para conocer posibles congestiones, vías alternativas y toda la operativa desplegada estos días. Mucha precaución a la hora de conducir".