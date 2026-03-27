La Autovía del Nordeste que une Madrid con la frontera francesa pasando por Zaragoza y Barcelona, tiene un total de 34 radares a lo largo de su trazado

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Antes de ponerse en marcha rumbo a Cataluña durante esta Semana Santa, conviene conocer un dato que no suele aparecer en los carteles de la carretera: la A-2, la Autovía del Nordeste que une Madrid con la frontera francesa pasando por Zaragoza y Barcelona, tiene un total de 34 radares a lo largo de su trazado.

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De ellos, 14 corresponden a la Dirección General de Tráfico y cubren el tramo desde Madrid hasta Zaragoza. Los restantes están en territorio catalán y dependen del Servei Català de Trànsit, que tiene las competencias de tráfico transferidas y gestiona sus propios radares y sanciones.

Radares a la salida de Madrid

El viaje comienza, para muchos conductores, en la circunvalación madrileña. El radar del kilómetro 20,2 de la M-40, situado cerca de Mercamadrid, es el más activo de toda España según el informe AEA. Su eficacia se explica por una reducción puntual del límite a 80 km/h en una vía donde el conductor medio circula a 100. Es la primera advertencia antes de enfilar hacia el noreste.

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Ya en la propia A-2, el radar del kilómetro 15, a la altura de Alcobendas, en dirección Barcelona, figura entre los más sancionadores de toda la autovía. Este cinemómetro se activa en un tramo donde el límite baja a 80 km/h. El aviso de su presencia aparece a más de un kilómetro de distancia, lo que genera un patrón documentado: conductores que llevan horas circulando a 120 y no reducen a tiempo. Un detalle técnico de consecuencias económicas.

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Radares en el paso por Guadalajara y Castilla-La Mancha

A medida que la A-2 abandona el área metropolitana y se interna en Guadalajara, el tráfico se despeja y la tentación de acelerar aumenta. Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad autónoma con más sanciones por radar en España. En la provincia de Guadalajara hay varios radares fijos en la A-2, en los puntos kilométricos 50, 53, 122 y 136, según el listado oficial de la DGT. Fuera de la autovía pero en carreteras colindantes al corredor, el radar de la N-320 en el kilómetro 264 (Guadalajara) acumula más de 10.000 denuncias cada año.

Radares en Zaragoza

La provincia de Zaragoza concentra el mayor número de radares en el tramo DGT de la A-2, con un total de seis dispositivos fijos distribuidos entre los kilómetros 202 y 313. El más activo de todos es el del kilómetro 272. El patrón es conocido: tramos largos de autovía con límite de 120 que se reducen puntualmente a 100 km/h en las proximidades de nudos urbanos o zonas de obras, donde la adaptación de velocidad se produce con retraso.

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Radares al llegar a Cataluña

En el momento en que la A-2 cruza la frontera administrativa con Cataluña, el conductor entra en el territorio con mayor densidad de radares de toda España. Cataluña acumula 742 dispositivos de control de velocidad, el 25% del total nacional. En 2024 el Servei Català de Trànsit puso una multa cada 34 segundos.

El tramo que más ha llamado la atención recientemente es el de la AP-7 en Santa Perpètua de Mogoda, donde el SCT instaló un radar de tramo que en sus dos primeros meses de funcionamiento acumuló 100.000 sanciones. En la ciudad de Barcelona el cinemómetro de la Avenida Meridiana número 563 a la cabeza está a la cabeza en número de sanciones. Su ubicación en un punto donde la velocidad baja de 80 a 50 km/h, en una avenida de entrada a la ciudad con alta densidad de tráfico, reproduce exactamente el mismo mecanismo que el radar del km 15 de la A-2 en Madrid: el cambio de límite que el conductor no incorpora a tiempo.

El corredor Madrid-Cataluña es, en cifras agregadas, uno de los ejes de control más intenso de Europa. Más de 30 radares entre Madrid y Barcelona, dos administraciones con datos incomparables entre sí y una regla que se repite en todos los tramos más sancionadores: el límite no cambia en las rectas peligrosas, sino en los puntos donde la percepción del riesgo es menor. Eso es lo que convierte cada uno de esos radares en un mecanismo de alta eficacia, con independencia de si quien gestiona la multa es la DGT o el Servei Català de Trànsit.