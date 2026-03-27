Para esta primera fase se esperan más de cuatro millones de desplazamientos por carretera

La Dirección General de Tráfico ha preparado un dispositivo especial de regulación y vigilancia de los 17 millones de viajes

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A las tres de la tarde de este Viernes de Dolores dará comienzo el mayor éxodo de coches del año en un periodo corto de tiempo, la Semana Santa, festividad durante la que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha preparado un dispositivo especial de regulación y vigilancia de los 17 millones de viajes por carretera previstos.

Tal y como recuerda la DGT, estos desplazamientos se producirán con dos novedades importantes: por un lado la obligación de llevar la baliza V-16 para señalizar cualquier incidencia que se pueda tener en carretera que obligue a detener el vehículo, y por otro las nuevas mejoras incorporadas al teléfono 011 de información del estado de las vías.

Prevenir cualquier peligro al volante

Desde la Dirección General de Tráfico también se recuerda que, durante la Semana Santa del año pasado, fueron 27 personas las que fallecieron en en 26 siniestros, de las cuales ocho eran motoristas, por lo que insiste en la importancia de planificar el viaje con antelación por la ruta más segura para evitar imprevistos.

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De este modo, recomienda informarse del estado de las carreteras y de cualquier incidencia que pueda surgir a través de las cuentas de X @informacionDGT y @DGTes, los boletines informativos de radio y televisión o llamando al teléfono 011.

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La operación se alargará hasta la medianoche del lunes 6 de abril, ya que este día es festivo en siete comunidades autónomas: Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana.

La operación se divide en dos fases

La primera de ellas será este fin de semana, desde las tres de la tarde de hoy, viernes 27 de marzo, hasta las doce de la noche del domingo 29 de marzo, días en los que Tráfico prevé que se produzcan 4,3 millones de desplazamientos. La segunda fase estará comprendida entre el miércoles 1 de abril y la medianoche del lunes 6.

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La DGT cuenta estos días con la máxima disponibilidad de sus medios humanos, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho centros de gestión y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además de los servicios de emergencias.

Igualmente, dispone de radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad y medios aéreos que volarán todos los días del operativo para supervisar el respeto a las normas de tráfico.

Obligación de la baliza V-16

La DGT recalca que, desde el pasado 1 de enero, en caso de sufrir una incidencia en carretera y tener que detener el vehículo es obligatoria la utilización del dispositivo de señalización de peligro V-16 para avisar al resto de usuarios de la vía.

Cada día, de media, la plataforma DGT 3.0 recibe la activación de unas 2.700 incidencias a través de la V-16, informa Tráfico.

Respecto al 011 este teléfono ha sido recientemente mejorado con el objetivo de prestar un mejor servicio a los ciudadanos, para lo cual se ha implementado la inteligencia artificial.