Redacción Cataluña Agencia EFE 29 MAR 2026 - 15:48h.

La agresión con arma blanca y varias puñaladas se produjo en la madrugada del 22 de marzo en Olot, Girona

El fallecido de 31 años era hondureño y un menor implicado en el crimen ha quedado internado en un centro

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GironaUn juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los tres detenidos por matar al hombre que fue encontrado con heridas de arma blanca en el municipio de Olot (Girona).

Así lo ha trasladado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). También un menor implicado en los hechos ha quedado en situación de internamiento en un centro.

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Recordamos que los Mossos d'Esquadra arrestaron a dos adultos de 18 y 34 años por su vinculación con el homicidio, según informaron el 25 de marzo, tres días después de conocerse el suceso.

La víctima era un hondureño de 31 años

El crimen se descubrió y empezó a investigar el 22 de marzo cuando fue hallado el cuerpo sin vida de Adrián Romero Raudales, de 31 años y hondureño de procedencia. Se localizó tendido en el suelo de una calle de Olot.

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Tenía varias puñaladas en su cuerpo, heridas que posteriormente confirmó la autopsia y examen para verificar si había fallecido a causa de la agresión con un cuchillo, ocurrida de madrugada.

Su familia desveló en redes sociales que vivía en la localidad catalana con otros de sus allegados desde hacía varios años.