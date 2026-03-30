La cabra se coló en el interior del local y empezó a pasearse y correr por los pasillos

La cabra fue asustada por un perro que iba sin atar

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Los clientes y trabajadores de un supermercado de Matadepera, en el Vallès Occidental, Barcelona, vivieron el pasado jueves 26 de marzo por la tarde momentos de cierta tensión cuando, de repente, una cabra se coló en el interior del local y empezó a pasearse y correr por los pasillos.

El animal, visiblemente asustado, irrumpió poco antes de la hora de cierre del establecimiento, ubicado en la calle Sant Llorenç del municipio, dejando a todos atónitos.

Asustada por un perro suelto

Según parece, todo ocurrió cuando la cabra, que formaba parte de un rebaño que pastaba por la zona de Can Bogunyà, entre Terrassa y Matadepera, fue asustada por un perro que iba sin atar y que las empezó a perseguir.

Asustadas, algunas de las cabras salieron corriendo y se descolgaron del resto, aunque pudieron volver al corral poco después por sí mismas. Una en concreto, sin embargo, se quedó rezagada y se perdió, llegando a entrar dentro del núcleo urbano de Matadepera y, finalmente, en el supermercado.

Algunos trabajadores intentaron atraparla

Después de la sorpresa inicial de los presentes, que no daban crédito a la presencia de la cabra dentro del establecimiento, que, desorientada, no paraba de rondar entre las estanterías, incluso orinándose en el suelo, algunos de los clientes y de los trabajadores intentaron atraparla.

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Después de reconducirla hasta la puerta, la cabra abandonó el supermercado y el incidente tuvo un buen desenlace después de que el pastor responsable del rebaño la recogiera y se la llevara de vuelta con el resto.

Cabe recordar que la normativa vigente obliga a llevar a los perros atados en el espacio público, incluso en entornos forestales, y con especial cuidado en zonas de pasto para prevenir incidentes con el ganado como el que tuvo lugar este pasado jueves.