El capitán de 25 años capturó uno de los más grandes de su especie capturados en los últimos años

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El capitán José Rodríguez Jr., de Cudjoe Key, Florida, ha capturado un pez espada gigante de 227 kilos. Rodríguez lleva siempre a sus clientes de cuatro a cinco veces por semana en excursiones de pesca en los Cayos de Florida para capturar peces trofeo. Pero nunca había visto uno tan monstruoso como este, según informa 'Marca'.

El 18 de febrero, el capitán de 25 años capturó uno de los más grandes de su especie capturados en los últimos años. “Sin duda fue una lucha y una batalla”, declaró Rodríguez, quien ayuda a administrar el negocio familiar, Above & Below Fishing Adventures en una entrevista con 'Fox News Digital'. “Luchamos con el pez durante cinco horas, y nos llevó al menos otra media hora controlarlo al costado del barco antes de poder subirlo a bordo”, dijo.

“No todo el mundo está preparado para pescar un pez de 500 libras", reconoció el capitán

Capturar un pez espada de ese tamaño requiere técnicas especializadas de pesca en aguas profundas y es atípico. “Todo el mundo busca un níquel, que son 500 libras (≈227 kg), pero rara vez sucede en los Cayos”, dijo Rodríguez. Cuando comenzó el día de pesca junto a una familia de Pensilvania, parecía un día normal. Sus clientes habían alquilado el barco para celebrar la graduación de su hijo de la escuela secundaria.

Cuando Rodríguez avistó al pez espada, sabía que era grande pero no tanto como resultó serlo.“No todo el mundo está preparado para pescar un pez de 500 libras (≈227 kg). Entonces mi compañero y yo lo observamos con mucha atención y, básicamente, cerramos el trato”, dijo. La familia no era muy consciente de lo que estaban presenciando, pero los dos hijos lo animaron mucho.

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"Un pez de ese tamaño se queda en la cubierta trasera", asegura sobre cómo debe almacenarse

Una vez que lo consiguió, tenían que ver cómo iban a almacenarlo, ya que era demasiado grande. "Un pez de ese tamaño se queda en la cubierta trasera, cubierto con bolsas de hielo y toallas", destacó. Él y su compañero lo rociaron con agua salada para bajar su temperatura interna.

Hasta ahora, solo se han documentado unos pocos logros similares en la última década. En 2019, el capitán Nick Stanczyk capturó un legendario pez espada de 757,8 libras (≈344 kg) frente a las costas de Islamorada, uno de los peces espada de pesca recreativa más grandes jamás capturados en los EE. UU., según señaló Pelagic Gear. En 2018, Patrick Vincent, junto con el capitán Stanczyk, capturaron un enorme pez espada de 600 libras (≈272 kg) frente a las costas de Islamorada, según informó Wild Open Spaces.

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Cuando le preguntaron si se sentía como una celebridad local, respondió: “Casi, sí. Todo el mundo lo sabe… Se trata simplemente de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, y al final me tocó a mí”.