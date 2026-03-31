La divertida anécdota de Rosalía con una fan, Eugenia, en su primer concierto en Madrid: "El vicio eres tú"

Eugenia, una fan, sorprendió a Rosalía y despertó los aplausos del público del Movistar Arena al hacerle un ingenioso comentario

Rosalía revive 'Lux' tras recuperarse de Milán: música, fe y rave desatan la locura en Madrid

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MadridRosalía convirtió este lunes el Movistar Arena en un clamor en su primer concierto madrileño de su gira internacional 'Lux Tour'. Casi dos horas de un sonido perfecto y cuidado en el que un silencio destacó en ese atracón de la mejor música que hoy se hace en el panorama internacional. Ese silencio fue la anécdota del espectáculo y estuvo protagonizado por una espectadora que lanzó una pregunta a la artista y que esta devolvió dedicándole uno de sus temas más conocidos: 'Sauvignon Blanc'.

La escena fue uno de esos momentos que solo ocurren cuando un concierto se convierte en algo más que música: una conexión humana inesperada que electrifica a las más de casi 15.600 personas que abarrotaban el recinto madrileño. En un momento determinado, Rosalía, sentada sobre un piano blanco que ocupaba el centro del escenario, detuvo su espectáculo para escuchar a una espectadora llamada Eugenia, cuya pregunta espontánea terminó por desatar una ovación unánime y convertirse en el instante viral de la noche.

La respuesta que incendió el Movistar Arena

Eugenia estaba en primera fila, cercana al escenario, y logró captar la atención de Rosalía con una intervención tan breve como contundente, pero suficiente para convertirse en la principal anécdota de la noche.

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En un momento del concierto, Rosalía comentaba al público que no tenía casi vicios, salvo el gusto por una copa de vino blanco antes de interpretar ‘Suavignon Blanc’, un tema que habla de la entrega a un amor auténtico desvestido de lujos y caprichos. Y fue entonces cuando Eugenia le gritó desde la pista: “¿Sabes por qué no tienes vicios?”

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En ese momento, Rosalía paró el concierto y pausó su discurso e, intrigada, dio pie a que la espectadora respondiera por ella su pregunta: “Porque el vicio eres tú”.

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La respuesta provocó risas, sorpresa y un visible sonrojo en Rosalía, que reaccionó dedicándole la canción 'Suavignon Blanc' en un gesto de complicidad absoluta.

El Movistar Arena estalló en aplausos y gritos, celebrando la espontaneidad del momento y coreando al unísono el nombre de ‘Eugenia’, convirtiéndose en uno de los momentos más virales del espectáculo, como se puede comprobar en las redes sociales.

La cantante llegaba a Madrid este lunes después de tener que suspender el concierto del pasado 26 de marzo en Milán debido a una intoxicación alimentaria. Tras una hora de recital confesó que había estado vomitando en el camerino y que aunque quería dar "el mejor espectáculo posible", se le hacía imposible. En Madrid ha confesado que se sentía mucho mejor mientras daba las gracias a los presentes por haber acudido.