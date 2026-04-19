Asun Chamoso 19 ABR 2026 - 10:18h.

La vecina, de 78 años, ha recogido 18.000 firmas para pedir un bus al Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona

Su campaña ha llegado hasta la Generalitat, que estudiará la viabilidad

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Barcelona"Es una heroína, un ejemplo a seguir, un referente y una motivación más para seguir luchando". Así describe Carles Esquerra, presidente de la Associació de Veïns d’Arenys de Mar, a Ana León. Esta vecina, de 78 años, ha promovido una recogida de firmas y una campaña para conseguir un autobús directo que conecte Arenys de Mar (Barcelona) con el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, más conocido como Can Ruti. Un centro hospitalario de referencia para los habitantes de la comarca del Maresme.

Ana fue operada en dos ocasiones por un cáncer de mama. La intervención fue en Mataró pero el tratamiento de radioterapia lo tenía que hacer en Can Ruti. "La primera vez tuve que ir 32 veces. Eran sesiones de 10 minutos. Había que ir con dos horas de antelación porque el transporte no acompaña y estando enfermos, menos todavía. Por eso, ha sido mi lucha". Para llegar hasta el hospital, tenía que coger el tren, bajar en la estación de Badalona y luego subir a un autobús. Por eso, sus hijas se turnaban para acompañarla en coche a las sesiones de recuperación.

Cansada de la situación, Ana decidió tomar la iniciativa para reclamar un autobús que conecte directamente con el Hospital de Can Ruti. "Me hicieron un escrito y salí sola a la calle a buscar firmas y así conseguí llegar hasta las 18.000". Una campaña que comunicó a la síndica local y también al alcalde. Primero, recogió unas 400 y las registró pero no se quedó ahí: "Inicialmente quería un autobús directo al hospital, pero he visto que se podría aprovechar que fuese a Mataró y de ahí seguir hasta Can Ruti haciendo paradas en los municipios de camino", señala.

Apoyo de vecinos

En su lucha la han acompañado desde la Associació de Veïns d’Arenys de Mar. Así lo explica su presidente, Carles Esquerra: "Hemos tomado su lucha como si fuera la nuestra. La ayudamos a crear la página de Change.org, donde se han recogido 2.500 firmas, se repartieron hojas en los establecimientos del pueblo y también en el mercado semanal".

Se sumaron a la recogida de firmas y también "con los trámites y a ponerse en contacto con los representantes locales y de localidades cercanas para ir juntos a la Generalitat. Gracias a la fuerza de Ana, se consiguió que los alcaldes de Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d'Estrac, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt y Mataró, fueran con las firmas y las mociones a la Generalitat para hacer presión. Se consiguió una reunión con el secretario de Movilidad, Manel Nadal, que nos dijo que lo estudiaría", explica el presidente de AVAM.

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Respaldo institucional

"Desde el Ayuntamiento estamos plenamente comprometidos con las reivindicaciones del movimiento vecinal para hacer posible un servicio de bus que llegue a Can Ruti. En este sentido, hemos acompañado a los representantes vecinales en sus gestiones ante el Departamento de Territorio y, hace unos meses, mantuvimos una reunión con el secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal. De hecho, siguiendo las reivindicaciones de los vecinos, en el mes de mayo del año pasado, conseguimos que el Parlament pidiera al gobierno de la Generalitat que incorpore una red de autobuses interurbanos exprés entre Arenys de Mar y Badalona. La propuesta se debatió en la Comisión de Territorio y se aprobó", afirma Estanis Fors, alcalde de Arenys de Mar.

Fors asegura que "Actualmente, estamos a la espera de que la Generalitat dé respuesta a esta demanda. Paralelamente, seguimos trabajando para mejorar la conectividad de Arenys, impulsando nuevas opciones de transporte hacia Barcelona y estudiando la ampliación del servicio de bus hacia el Hospital de Mataró en horario de tarde".

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Ejemplo a seguir

El objetivo de Ana León era llegar a la Generalitat. Una vez conseguido, está pendiente de que lo cumplan. Si no llega el autobús al Hospital de Can Ruti, el siguiente paso sería salir a protestar.

Su tenacidad es un ejemplo para sus vecinos y su lucha ha servido de inspiración. Un joven universitario de Arenys de Mar la llamó para saber qué pasos tenía que dar para arrancar una recogida de firmas para pedir una línea de autobús directa hasta Barcelona porque pierde mucho tiempo con las incidencias en Rodalies para llegar a estudiar. Ya ha conseguido 7.000 firmas. Como dice Carles Esquerra, "Faltan muchas Anas en los pueblos".