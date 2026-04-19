Redacción Cataluña Agencia EFE 19 ABR 2026 - 19:58h.

El líder del Gobierno de Brasil ha vivido "un momento de paz, oración y reflexión" en la Sagrada Familia de Barcelona

Además de contemplar la fachada del templo y acceder a su interior para sus plegarias, ha firmado el libro de visitas

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BarcelonaEl presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha acudido este 19 de abril a rezar a la Sagrada Familia de Barcelona junto a su esposa. Cree que la basílica "inspira unión y esperanza".

Así se ha expresado él mismo al compartir imágenes de la visita al templo en sus redes sociales. Recordamos que ha estado en la capital catalana participando en la cumbre de la democracia.

Después de estar en ella, el mandatario se ha pasado por el monumento junto a su esposa Janja, ha contemplado desde fuera su impresionante fachada y también ha firmado el acta de visitas.

Además, ha sido obsequiado con un libro sobre la Sagrada Familia. Dentro de la basílica se ha arrodillado en uno de los bancos para manifestar sus plegarias. Un vídeo en su cuenta de X da fe de ello.

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"La importancia de estar juntos, con respeto y solidaridad"

En sus propias palabras, Lula da Silva ha reconocido haber vivido "un momento de paz, oración y reflexión". También ha añadido que se marcha de Barcelona "con la certeza de la importancia de estar juntos, con respeto y solidaridad".

Precisamente el próximo mes de junio el papa León XIV presidirá la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, que ha permanecido en obras durante mucho tiempo.

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Primera cumbre bilateral entre España y Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva llegó esta semana a la capital catalana en la primera cumbre bilateral entre España y Brasil, evidenciando su plena sintonía con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ante el momento geopolítico actual.

Por otro lado, intervino este 18 de abril en la IV Cumbre de Defensa de la Democracia y en la clausura de la Global Progressive Mobilisation, un foro de fuerzas socialistas y progresistas de todo el mundo.