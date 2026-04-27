Archivan la causa a los tres mossos investigados por la huida de Puigdemont en 2024

Cuando el líder de Junts reapareció brevemente en Barcelona el día en que el Parlamento catalán invistió al socialista Salvador Illa

Muere una persona cuando subía las escaleras de acceso al monasterio de Montserrat, en Barcelona

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Una jueza ha archivado la causa abierta a los tres agentes de los Mossos d'Esquadra que fueron detenidos por presuntamente colaborar en la huida del expresidente Carles Puigdemont tras su fugaz reaparición en Barcelona en agosto de 2024, al no ver indicios de que cometieran los delitos que se les atribuían.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, la titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona acuerda el archivo provisional de la causa, al considerar que no se ha podido constatar que los tres agentes realizaran actos para evitar la detención y posibilitar la fuga de Puigdemont el 8 de agosto de 2024, cuando el líder de Junts reapareció brevemente en Barcelona el día en que el Parlamento catalán invistió al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

La jueza resalta que no ha resultado debidamente "justificada" la perpetración de ninguno de los delitos que se atribuía a los agentes, entre ellos el de omisión de perseguir delitos, encubrimiento y desobediencia.