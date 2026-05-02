Iván Sevilla 02 MAY 2026 - 13:32h.

La víctima fue capturada y gravemente agredida en una finca agrícola ubicada en Perafita de Cabanes, Girona

Trasladada a Francia y liberada después, la persona retenida recibió llamadas amenazantes para exigirle dinero

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GironaCuatro hombres fueron detenidos el 9 de abril en un operativo "de gran complejidad" por secuestrar y golpear a una persona a quien tuvieron retenida durante varias horas en Girona. Pedían 60.000 euros para liberarla.

Así lo han comunicado este 2 de mayo los Mossos d'Esquadra, detallando que los arrestados están acusados también de lesiones, extorsión, trato degradante y revelación de secretos.

De entre 24 y 62 años, la mayoría de ellos residían en Francia, pero solían desplazarse cada mes a Cataluña. La investigación permitió identificarlos, además de sus domicilios y vehículos.

Gracias a la cooperación internacional, los pudieron ubicar en las localidades de Figueres y Perafita de Cabanes, donde se llevó a cabo la entrada y registro a la finca agrícola donde estuvo retenida la víctima.

Gravemente agredida y después trasladada a Francia

La policía catalana comenzó a trabajar en el caso después de que la propia afectada pusiera una denuncia el 3 de febrero. Explicó en ella que había estado secuestrada por cuatro individuos entre el 8 y 9 de diciembre del 2025.

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Describió un inmueble junto a un huerto en la provincia de Girona. Allí fue presuntamente intimidada y gravemente agredida. Los implicados buscaban conseguir dinero a través de un rescate económico para liberarla.

Posteriormente la trasladaron a Francia, cerca de la frontera con Bélgica, donde estuvo encerrada hasta que su entorno familiar pagó parte de la cantidad que solicitaban los secuestradores.

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Llamadas amenazantes de forma constante

Días más tarde, la víctima fue puesta en libertad, pero con el compromiso y la condición de que abonase lo que restaba. De forma constante, estuvo recibiendo llamadas amenazantes desde varios teléfonos.

Le reclamaban cumplir con lo pactado. Los Mossos han destacado que algunos de los detenidos tienen antecedentes por delitos contra la salud pública (tanto en España como en sus países de origen).

El caso no está cerrado todavía, por lo que no descartan más arrestos. Los agentes intervinieron diversos elementos de interés para la investigación en los inmuebles registrados.