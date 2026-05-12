Las autoridades han confirmado que la explosión se provocó en la casa donde estaban una madre y su hijo de 10 años

Una vecina, sobre la explosión de butano en un edificio de Barcelona: "Han reventado los cristales y estaba la gente atrapada"

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La explosión de una bombona de butano ha provocado un incendio en un bloque de pisos de la calle Venero de Barcelona, que ha tenido que ser desalojado y ha dejado 11 heridos, dos de ellos han tenido que ser hospitalizados por quemaduras graves.

Las autoridades se encuentran investigando qué pudo haber provocado esa explosión, aunque la principal hipótesis con la que trabajan es que pudo tratarse de una explosión de una bombona de butano. Las llamas envolvieron rápidamente todas las plantas del edificio.

Los bomberos que acudieron hasta el lugar lograron rescatar a todos los vecinos con vida, pero dos de ellos han necesitado ser trasladados de urgencia hasta el hospital más cercano donde continúan ingresados por la gravedad de las quemaduras provocadas por el incendio.

Continúan sin suministros, agua y luz

Los servicios de emergencia están valorando el realojo de las personas que fueron evacuadas tal y como ha asegurado la reportera Lorelei Esteban en directo desde ese edificio en Barcelona para Informativos Telecinco: "El principal problema que hay es que todo el edificio se ha quedado sin suministros, sin luz y sin agua y no saben cuándo se va a reestablecer".

"De momento el edificio está siendo custodiado por los Mossos d´Esquadra mientras que algunos vecinos han estado saliendo y entrando a por algunos enseres de lo que ha quedado en sus casas calcinadas por las llamas. El edificio tiene dos plantas y en la primera es donde se ha producido el incendio, concretamente en la vivienda de las dos personas en estado grave".

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En la casa donde se ha producido la explosión vivían una madre y su hijo de 10 años que tuvieron que ser trasladados en ambulancia hasta el hospital más cercano donde todavía permanecen siendo tratados de las graves quemaduras que les provocaron las llamas por todo el cuerpo. La primera hipótesis que barajan los agentes es que se encontraban cocinando en la cocina y por causas que aún se desconocen se originó la explosión.