Asun Chamoso 20 MAY 2026 - 14:53h.

El Ayuntamiento de Barcelona toma la medida mientras prepara una regulación específica

La ciudad cuenta con 1.300 establecimientos que pueden operar las 24 horas al día

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BarcelonaBarcelona ha decidido poner freno a la proliferación de supermercados 24 horas. El ayuntamiento ha acordado suspender temporalmente la concesión de nuevas licencias de autoservicios y superservicios que pueden abrir 24 horas durante un año. En ese tiempo se va a trabajar en una regulación específica de ciudad con "un nuevo planeamiento que permita proteger el comercio de proximidad, preservar la diversidad comercial y evitar procesos de saturación y de monocultivo en determinadas zonas de la ciudad", informa el consistorio barcelonés.

La ciudad cuenta actualmente con aproximadamente 1.300 establecimientos en régimen de venta personalizada o de autoservicio, con una oferta orientada esencialmente a productos de compra cotidiana de alimentación. Por el hecho de tener una superficie igual o inferior a 300 metros cuadrados, quedan liberados del cumplimiento de las limitaciones horarias de la normativa sectorial autonómica. La implantación generalizada de este tipo de establecimientos ha generado, en varios casos, "problemáticas de convivencia con el vecindario, sobre todo en zonas con elevada densidad residencial o fuerte presión turística". Una situación, que para el ayuntamiento, supone la necesidad de una regulación global y coordinada a escala de ciudad.

Establecimientos afectados

La medida afecta específicamente a los distintos tipos de establecimientos alimentarios que, según su licencia, pueden operar 24 horas al día: polivalente alimentario, autoservicio (de 60 a 150 metros cuadrados de superficie de venta), superservicio (de 150 a menos de 400), superservicio con venta al por menor de productos cárnicos (de 250 a menos de 400 metros cuadrados) o tiendas de conveniencia.

En los distritos como Sant Martí y Ciutat Vella ya disponen de regulaciones recientes y restrictivas alineadas con los criterios del futuro planeamiento municipal. Estos ámbitos quedan excluidos de la suspensión, porque ya cuentan con instrumentos de regulación propios. Los datos municipales indican que estas limitaciones han sido eficaces, lo que refuerza la necesidad de extender el modelo al conjunto de Barcelona para "evitar desplazamientos y concentraciones de estas actividades en otras zonas".

La medida no afecta a los mercados municipales, que quedan explícitamente excluidos. Con esta actuación, el Ayuntamiento quiere ganar tiempo para llevar a cabo los estudios necesarios que permitan evaluar el impacto de este modelo comercial y definir un marco regulador para garantizar "un desarrollo equilibrado y sostenible del tejido urbano y comercial de Barcelona".

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Campañas de multiinspección

En paralelo a la suspensión de licencias, el Ayuntamiento de Barcelona continuará con la acción inspectora con campañas de multiinspección, que consisten en la inspección intensiva, proactiva y ejemplarizante en colaboración interadministrativa y con el trabajo de equipos multidisciplinarios.

Pueden actuar tanto de día como de noche, y pueden estar formados por personal de la Dirección de Servicios de Inspección, los distritos, la Guardia Urbana de Barcelona, el Cuerpo de Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional, la Agencia de Salud Pública de Barcelona, los inspectores de Trabajo, el Instituto Municipal de Hacienda, personal del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, Medio Ambiente.

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En este mandato se han impulsado 14 campañas de multiinspección en 230 locales de este tipo en las que se evidencian una elevada concentración de incumplimientos transversales: más de 1.440 infracciones relacionadas con requerimientos de la licencia, 252 infracciones de salud pública, 163 de gestión de residuos, 123 en materia laboral y 116 vinculadas a Hacienda, además de múltiples incidencias urbanísticas y de paisaje urbano.

Por otra parte, la inspección ordinaria en materia urbanística y de Salud Pública asciende a un total de 2.880 inspecciones, que han generado 87 precintos provisionales, 513 órdenes de restitución, 253 sanciones y 85 multas coercitivas por un valor de 440.180 euros.

Infracciones

Las infracciones que se detectan principalmente son actividad no ajustada a la licencia, infracciones relacionadas con la protección contra incendios, otras vinculadas a incumplimientos de la normativa de alcohol, y al ámbito de seguridad alimentaria, temas de higiene e incumplimientos de obligaciones de presentar planes de control.

Los datos muestran que se trata de una actividad "con una elevada concentración de incumplimientos administrativos, sanitarios, laborales y urbanísticos, con impacto directo sobre la convivencia, el descanso vecinal, la gestión de residuos y la salud pública".