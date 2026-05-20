Hasta un 57,5% de descuento en la luz: así puedes acceder al bono social en 2026

El bono social es un descuento directo sobre la tarifa regulada de electricidad

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El bono social eléctrico lleva meses siendo una de las ayudas más desconocidas y, a la vez, más potentes del sistema de protección energética en España. En 2026 se mantiene activo con los descuentos extraordinarios prorrogados, por lo que entender bien quién puede pedirlo y cómo solicitarlo puede suponer un alivio notable para nuestro bolsillo.

Qué es y sobre qué se aplica

El bono social es un descuento directo sobre la tarifa regulada de electricidad, el llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). No es una tarifa especial ni exige cambiar de compañía, sino que consiste en una rebaja porcentual que aplica la propia Comercializadora de Referencia con la que el consumidor tiene contratado el suministro. Fue creado por el Real Decreto 897/2017 como mecanismo de protección frente a la pobreza energética.

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Para poder acceder a él hay dos condiciones de partida irrenunciables: tener contratada la tarifa PVPC y contar con una potencia contratada igual o inferior a 10 kW. Aquellos que estén con una tarifa del mercado libre, primero deben migrar al mercado regulado, un cambio gratuito que gestiona la propia COR.

Se establecen en el Real Decreto-ley 7/2026, con carácter excepcional, los porcentajes de descuento del bono social eléctrico que se aplicarán entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Serían de un 42,5% de descuento sobre el PVPC para consumidores vulnerables, y un 57,5% de descuento sobre el PVPC para consumidores vulnerables severos. Existe además una tercera categoría, los consumidores en riesgo de exclusión social, para los que el importe de la factura quedaría completamente cubierto.

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Quiénes son los consumidores vulnerables

Se considera que son clientes vulnerables las personas que sean titulares de un contrato de tarifa regulada y cumplan alguno de estos cuatro requisitos: nivel de renta anual igual o inferior a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas (lo que supone 12.600 euros para un adulto solo); ser pensionistas con pensión mínima sin otros ingresos superiores a 500 euros anuales; ser familia numerosa; o ser beneficiario del Ingreso Mínimo Vital.

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El IPREM de 14 pagas válido para 2026 es de 8.400 euros. La renta máxima sube cuando hay más miembros en el hogar: se suman 2.520 euros (0,3 veces el IPREM) por cada miembro adicional mayor de edad, y 4.200 euros (0,5 veces el IPREM) por cada menor. Así, una pareja con dos hijos menores puede tener ingresos de hasta 23.520 euros anuales y seguir accediendo al descuento del 42,5%.

Existen además circunstancias especiales que elevan todos los umbrales en 8.400 euros adicionales, como tener una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, ser víctima de violencia de género, ser víctima de terrorismo, encontrarse en situación de dependencia reconocida de grado II o III, ser familia monoparental o tener un miembro con electrodependencia.

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Quiénes son los consumidores vulnerables severos

Se considera que son vulnerables severos quienes cumplan los requisitos para ser considerados clientes vulnerables y además tengan niveles de renta inferiores al 50% de los límites válidos para clientes vulnerables. Para pensionistas, la renta debe ser igual o inferior a 8.400 euros (1 IPREM). Para familias numerosas, con renta inferior a 16.800 euros (2 IPREM).

Los límites del Bono Social

El descuento no se aplica sobre toda la energía consumida sin tope. Los descuentos del Bono Social en el total de la factura están sujetos a un límite en el consumo de energía. Para unidad de convivencia individual o pensionistas: 185 kWh de electricidad consumida al mes y 2.222 kWh al año. Para unidad de convivencia general: 132 kWh al mes y 1.587 kWh al año. Si se superan esos límites de consumo, a esa energía se le aplicará la tarifa PVPC sin descuento.

Cómo solicitarlo y cuánto dura

La solicitud se realiza directamente con la Comercializadora de Referencia con la que se tenga contratado el suministro. Estas serían: Energía XXI (Endesa), Curenergía (Iberdrola), Gas & Power (Naturgy), Baser (TotalEnergies), Régsiti (Repsol) y COR Energético (CHC). Dicha solicitud se debe enviar a través de las oficinas cuando éstas existan, por teléfono o por fax. El bono tiene una validez de 2 años (salvo familias numerosas, donde dura mientras esté vigente el título).