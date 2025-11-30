Álex Aragonés 30 NOV 2025 - 04:00h.

La basílica catalana celebra 100 años de la torre que se alzó por primera vez ante los ojos del arquitecto catalán

Curiosidades sobre la Sagrada Familia que pocos conocen

BarcelonaCinco generaciones han visto la evolución de la Sagrada Familia, el templo de Barcelona aún en construcción con más de 140 años de historia desde la colocación de la primera piedra. Un lugar único que su genial arquitecto Antoni Gaudí tan solo pudo contemplar con vida la culminación de la primera de las dieciocho torres que había proyectado para la basílica y que este domingo cumple un siglo.

El 30 de noviembre de 1925 fue el día que se concluyó el campanario de san Bernabé en la fachada del Nacimiento, el único que Gaudí pudo dejar terminado y del que han pasado 100 años.

Un día que pasó a la historia al ver como se alzaba la torre de Bernabé por primera vez ante los ojos del arquitecto catalán y de la ciudadanía: "Gaudí sabía que no podría concluir en solitario este templo y, por ello, dejó construida una torre para que el pueblo pudiera contemplar la grandeza del proyecto y sus discípulos lo continuaran", explican desde la basílica.

La conexión entre la belleza y lo sagrado

Para rememorar el momento histórico del templo, la Sagrada Familia ha organizado un acto para celebrar la finalización de la única torre que Gaudí vio concluida en vida, "símbolo del inicio tangible de un sueño compartido por generaciones, y que culminará con la elevación de la torre central dedicada a Jesús".

Un homenaje al arquitecto que "concibió un proyecto capaz de fusionar arte, ingeniería y naturaleza en un lenguaje arquitectónico único y con vocación universal", a través de una obra que "invita a explorar la profunda conexión entre la belleza y lo sagrado".

Uno de los momentos más destacados del acto será la lectura de un manifiesto que pondrá de relieve el homenaje a Gaudí y el simbolismo de este momento. El evento también contará con una conferencia divulgativa que permitirá profundizar en el conocimiento y la comprensión del proceso constructivo de la Torre de Bernabé.

Para ello, han sorteado 150 entradas dobles a la ciudadanía y los más pequeños también cuentan con una visita-taller digirida a familias con niños de seis a doce años en una actividad que da conocer la Torre de Bernabé, en la que los menores visitarán distintos espacios de la basílica y se llevará a cabo un taller en el que serán constructores por un día y realizarán una manualidad dedicada a la torre del apóstol.

Más actos

En el mes de marzo, el Día de San José, se celebrará el aniversario de la colocación de la primera piedra del templo con un concierto especial a cargo del Orfeó Català en la nave central de la Sagrada Familia.

También habrá una misa solemne dedicada a San José y uno de los momentos más especiales será la misa conmemorativa del aniversario del fallecimiento de Antoni Gaudí, el 10 de junio, además de un acto para la inauguración de la torre de Jesucristo. El templo también acogerá actos especiales por la Capital Mundial de la Arquitectura 2026, que ostentará Barcelona, y por la salida del Tour de Francia desde la capital catalana, y la programación se cerrará con un acto navideño en la fachada del Nacimiento.