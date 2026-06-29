Asun Chamoso 29 JUN 2026 - 14:29h.

El excandidato asegura que dejó la docencia para salir con una alumna menor de edad

Liesa ha renunciado tras el anuncio del partido de apartarlo y abrirle un expediente disciplinario

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GironaAliança Catalana ha acordado, "por unanimidad", retirar su confianza a Arnau Liesa, su candidato al Ayuntamiento de Figueres (Girona), tras conocer "una situación personal que no fue puesta en conocimiento del partido y que es incompatible con los principios fundacionales que inspiran nuestro proyecto".

En un comunicado de este domingo, el partido de Sílvia Orriols anunciaba "que se iniciaba un procedimiento disciplinario interno para expulsarlo", sin explicar los motivos de la decisión que, una vez comunicada al afectado, "este ha optado por desvincularse voluntariamente del partido. Un hecho que agradecemos".

Tras el anuncio, el mismo Arnau Liesa, en una carta publicada en las redes sociales, considera que "debe dar una explicación personal" para aclarar la situación. En ella, explica que hace unos meses, mientras ejercía como profesor, conoció "a una alumna mayor de 16 años", con la que pasado un tiempo, "nació una relación personal muy especial". Según cuenta Liesa, antes de iniciar una relación sentimental, tomó la decisión "muy meditada de renunciar voluntariamente a su trabajo como docente" y lo hizo porque "entendía que era la única manera de actuar con coherencia, responsabilidad y respeto hacia todas las partes".

"La historia de amor de mi vida"

Y prosigue asegurando que, desde finales de enero, "mantenemos una relación sentimental" pública y conocida por su entorno personal. "Es, sencillamente, una historia de amor. Una historia que asumimos con naturalidad y que, pese a todo lo que ha comportado, volvería a escoger sin dudarlo, porque es la historia de amor de mi vida".

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El excandidato de Aliança Catalana por Figueres, de 30 años, continúa diciendo que reconoce un error: "Pese a que esta situación era conocida en el ámbito personal, no la puse en conocimiento del partido. No valoré suficientemente que esta circunstancia podía acabar afectando a su imagen pública y generar un perjuicio a una organización que está muy por encima de cualquier proyecto personal".

"Volvería a tomar la misma decisión"

Por ese motivo, Liesa añade que "asumiendo plenamente mi responsabilidad y de acuerdo con la decisión adoptada por el Comitè de Govern, presento mi dimisión a la candidatura de Figueres y de todos los cargos orgánicos que ocupaba dentro de Aliança Catalana" y añade: "Lo hago con tristeza, pero también con la convicción de que es la decisión correcta para evitar cualquier perjuicio al partido y a las personas que trabajan cada día".

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Tras agradecer la confianza de los compañeros y militantes durante este tiempo, afirma que seguirá defendiendo "los mismos ideales", desde fuera de cualquier responsabilidad orgánica. Para concluir el comunicado público, el excandidato subraya que "si tuviera que volver a elegir entre esta historia de amor y cualquier otra circunstancia de mi vida, volvería a tomar exactamente la misma decisión".

Por su parte, Aliança Catalana señala que "continuará trabajando para ofrecer a los vecinos de Figueres una candidatura sólida, honesta y fiel a los valores que los guían".