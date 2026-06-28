Asun Chamoso 28 JUN 2026 - 06:00h.

Valentín, de unos 10 meses y cinco kilos, resultó ileso tras ser lanzado a dos metros de altura

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LleidaEste día de San Juan dos voluntarias fueron más temprano de lo habitual a la protectora Amics dels Animals del Segrià, en Lleida, para ir a pasear a los perros por el intenso calor de estos días. Sobre las 8:30 de la mañana, una hora antes de la apertura, llegaron al centro. En la entrada, donde hay una cadena con un cartel que indica "Prohibido. Propiedad privada. No pasar", había un coche aparcado antes del acceso. Según explican desde la protectora, al ir por el camino, de unos veinte metros para llegar al recinto, se encontraron con dos jóvenes que se dirigían a la salida. Al verlos, les pararon y les preguntaron qué hacían en el recinto. "Les dijeron que una persona les había tirado un perro por la ventana dentro de casa la noche anterior y que habían pillado la matrícula y que era para dejarlo", cuenta una responsable del centro. Las voluntarias les pidieron que esperaran a entregarlo y anotaron la matrícula del coche aparcado en la entrada. "Pensaban que el perro estaría dentro del vehículo", concreta.

Para su sorpresa, descubrieron que "lo habían tirado por encima de la valla, que mide más de dos metros de altura, y es un perro de cinco kilos. Se podría haber muerto". Al abrir el recinto, se encontraron el animal en el patio de la protectora junto a la verja de la entrada. "Se podría haber roto las patas. No pensaron en las consecuencias. Les dio igual. No quisieron esperarse. Soltaron al perro sin mirar atrás. Podía haber pasado cualquier cosa", lamenta. Y añade: "Nuestra preocupación es por el abandono, no dar la cara y no esperarse. Y por dejarlo a su suerte sin saber lo que le podía haber pasado y, encima, entrar en una propiedad privada, que ya queda claro que no se puede pasar porque hay una cadena puesta".

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Una de las responsables de la protectora reivindica una mayor concienciación frente a los abandonos. "No se puede tratar así a los animales. Si te encuentras con un animal, llama al 112 o a la policía. Lo que no puedes hacer es lo mismo que la otra persona".

"Como si fuera basura"

Un abandono denunciado por la protectora de Lleida en las redes sociales, que se ha hecho viral. "¡Indignante salvajada!", así es como titulan el mensaje para lamentar que "han lanzado a este cachorro por encima de nuestra valla, como si fuera un objeto y no un ser vivo". Un acto que consideran que "lo han lanzado como si fuera basura".

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Desde el centro, cuentan que Valentín, que es como han decidido llamarlo, ha sobrevivido al lanzamiento por encima de la verja de la entrada. "Damos gracias de que el pequeño está a salvo y, afortunadamente, no ha sufrido heridas. No hay palabras para describir la impotencia que sentimos ante una acción tan cruel; una vida puesta en peligro solo por la falta de responsabilidad", prosigue el texto.

Denuncia

En el comunicado se advierte que el incidente "no quedará impune: tenemos cámaras de seguridad y la matrícula del vehículo. Vamos a presentar la denuncia correspondiente por este acto injustificable", porque aseguran que "lo que han hecho no tiene nombre, pero nos aseguraremos de que este pequeño encuentre un buen lugar".

Tras el llamamiento de la protectora Amics dels Animals del Segrià para encontrar una casa de acogida en Lleida para así "iniciar sus cuidados y vacunación lo antes posible" y aclarando que "es muy joven para entrar en la protectora", y que el centro "cubre todos los gastos veterinarios durante las acogidas", lo han conseguido. El cachorro Valentín ya tiene, de nuevo, un hogar con una familia.