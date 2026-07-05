El abuelo ha superado los 300.000 seguidores en diferentes plataformas en solo seis meses

El abuelo ha lamentado que "la tradición de trabajar en agricultura está casi toda perdida"

Compartir







Manuel Bonilla es un abuelo 'agroinfluencer' de 82 años que triunfa en las redes sociales con los "secretos sobre agricultura tradicional" que transmite a su nieto Dani a la 'vieja usanza', algo que le ha valido para superar los 300.000 seguidores en diferentes plataformas en solo seis meses.

Entre sus vídeos, publicados bajo el nombre 'La granja de Dani', ubicada en Málaga, hay temas variados, como trucos para saber cuándo está listo un cultivo, formas de repeler insectos sin dañar el fruto o cuál es la mejor manera de sembrar.

PUEDE INTERESARTE Quién es Michelle Peters, la fotógrafa e influencer latina que conquistó a Tim Payne y de la que todo el mundo habla en el Mundial

"El campo tiene muchos trucos que hay que aprender y practicar. Yo no sé todos, solo explico algo cuando estoy seguro", ha confesado a EFE Manuel, a quienes todos conocen como Manolo. Su nieto Dani ha admitido que pone a prueba los trucos de su abuelo y "suele llevar razón".

El abuelo ha lamentado que "la tradición de trabajar en agricultura está casi toda perdida", lo que para él es "una lástima" porque el campo es el sustento de todo el mundo, aunque ambos creen que es un oficio "muy esclavo".

Para aumentar el impacto de su divulgación en redes, sueñan con montar una academia para difundir todo lo que saben sobre el campo y que los alumnos puedan ponerlo en práctica, aunque consideran necesario un espacio como una granja-escuela.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Aunque Manolo es consciente de que los jóvenes no quieren dedicarse al campo, "el trabajo más duro y peor pagado", su nieto ha contado que a él "siempre" le "ha encantado" ver a su familia en la parcela que tienen cerca de su casa, donde "el tiempo se pasa volando".

"A nuestros seguidores, nuestros vídeos les recuerdan a sus padres y abuelos, y se acuerdan de cuando eran jóvenes", ha explicado Dani, quien ha añadido que la parte emocional de su contenido "es muy importante".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los secretos "de toda una vida"

Por su generosidad, Manolo ha reconocido que contaría "todos los secretos", pero es su nieto, el estratega de sus perfiles en redes sociales, quien se resiste: "No quiero contar en un vídeo de un minuto todo lo que mi abuelo ha aprendido a base de prueba y error durante toda una vida".

Manolo no siente el mismo reparo que su nieto a la hora de ponerse frente a la cámara, sino que es él mismo el que sugiere a Dani los temas de los vídeos y las preguntas que quiere responder a su nieto, quien ha destacado el ingenio y la naturalidad de su abuelo.

Juntos han repasado las cifras: 80.200 seguidores en Tiktok -o 'Tintón', como lo llama Manolo-, 143.000 en Instagram, 8.590 en Youtube y 69.000 en Facebook.

El joven creó la cuenta de Instagram, primera plataforma en la que se dieron a conocer, al volver de Filipinas tras vivir allí cuatro meses. Echaba de menos "la libertad y la forma de vivir" del país asiático y, por ello, decidió montar un huerto para pasar tiempo con su abuelo y aprender de él.

"Sentía dentro que era lo que quería, aprender. Siento que el tiempo con él se me acaba, tristemente, pero esos conocimientos no se pueden perder. Es el legado que él tiene", ha relatado a EFE.

Ha opinado que los jóvenes están "escuchando poco" a los mayores y que "uno se da cuenta cuando falla". "Ellos lo ven venir, nos advierten, los ignoramos y nos la pegamos", ha reflexionado.