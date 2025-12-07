Álex Aragonés 07 DIC 2025 - 09:00h.

Pedro llegó a España con 10 años procedente de Venezuela y fue su madre quien le inculcó la pasión por el mundo de la estética

El banco de un parque de Cambrils se convirtió durante su adolescencia en una barbería improvisada: "Jugábamos y cortaba el pelo"

Compartir







TarragonaPedro Oletta se ha proclamado a sus 22 años en el mejor barbero de España. Un reconocimiento a su destreza con la máquina y las tijeras que empezó en plena adolescencia, cuando quedaba con sus amigos en un parque de Cambrils (Tarragona) para echar la tarde y cortarles el pelo. Desde entonces, esta afición se ha acabado convirtiendo en su pasión y también en su profesión, al emprender su propio negocio, que le ha llevado a aspirar a ser el mejor del mundo.

Su camino en el mundo de la estética empezó con 15 años, una vez se asentó junto a su familia en España procedente de Venezuela: "Llegué a los 10 años, gracias a mi padre que ya llevaba mucho tiempo aquí y tenía ganas de traernos a todos nosotros. Siempre he sido muy extrovertido, nunca me ha costado encajar en grupos, eso me ayudó mucho a integrarme", explica Pedro en una entrevista a Informativos Telecinco.

Con el paso del tiempo, su amor por el sector de la belleza y cuidado personal empezó a aflorar, "guiado" por su madre: "Siempre ha estado en el mundo de la estética. A los 15 años me apuntó a un curso de verano. Me gustó tanto que decidí dejar de estudiar para formarme al máximo en este trabajo".

Su barbería improvisada en un parque de Cambrils

Tal fue su obsesión por aprender, que Pedro convirtió un parque de Cambrils en su improvisada barbería: "En este banco es donde comenzó todo. Me traía mis máquinas y veníamos con los amigos y echábamos la tarde. Jugábamos y les cortaba el pelo", rememora Pedro.

Un recuerdo especial en el que un regalo de su madre fue esencial para empezar a cortar el pelo. "Tenía una máquina. Con lo que podíamos hacíamos lo que sea, también mis amigos se fiaban de mí. Me trae muchos buenos recuerdos. Veía muchos vídeos de Youtube de formadores nacionales e internacionales e intentaba replicar su sistema de trabajo de una forma muy autodidacta".

Así empezó una carrera como barbero que ni el propio Pedro aún podía imaginar. Fallo tras fallo y corte tras corte, sus ganas de aprender y formarse le llevaron a dar un gran paso y emprender su propio negocio a los 19 años: "Fue gracias a la ayuda de mi hermano que estuvo ahí para que funcionase bien y poniéndome límites. Lo más importante es rodearte de gente que te quiere y que tiene los mismos objetivos que tú".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Todo el trabajo que has hecho se resume en un corte de 45 minutos"

Esta pasión le ha permitido coronarse en su sector con 22 años tras imponerse en el campeonato nacional, organizado por la marca Wahl el pasado 19 de octubre en Madrid, donde se impuso a 200 aspirantes. "Fue emocionante tener a mi familia cerca. Todo el trabajo que has hecho se resume en un corte de 45 minutos", recuerda Pedro Oletta.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Un éxito que él ha conseguido gracias a su esfuerzo, sacrificio y actitud: "Va de la mano de las ganas, el empeño y el trabajo que le pongas, lo que le demuestras a los clientes. Tu formación también es importante". Ahora, el premio le ha valido para lograr reconocimiento tanto en Cambrils como en otros lugares de Cataluña y España.

"Mucha gente que no es cliente viene a felicitarnos, es un trabajo de todos. Sin mis compañeros no hubiese podido conseguir nada. Este premio más que mío es de todo el pueblo y de todos los barberos de España, no solamente mío", explica el joven cambrilense que pone en valor el hito cosechado y la "familia" que forma parte de su día a día en la barbería: "El ambiente aquí es único".

"Si hemos sido campeones de España, ahora lo seremos del mundo"

Ahora, su próximo gran reto se celebrará en Chicago (Estados Unidos) en mayo de 2026, cuando Pedro represente a España en el Campeonato Mundial de Barbería: "Siempre soy optimista, antes de ir a la competición de Madrid sabía que iba a ganar, no por ser presumido. Tengo mucha confianza en mí y sé lo que trabajo detrás de lo que ve la gente. Meto mucho empeño y preparación, ahora ya estamos preparándonos a cinco meses del mundial".

Una ambición con la que quiere ser escalando en su profesión, sin olvidar sus raíces que le han hecho ser la persona que es en la actualidad: "Podría haberme sacado una carrera, pero no es lo que me hubiera hecho feliz y en el camino se me puso esta profesión y sin pensarlo dos veces lo aproveché al máximo. Si hemos sido campeones de España, ahora lo seremos del mundo".