La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desalojado en total a 23 personas de cuatro fincas

Seis dotaciones de bomberos al detectarse un socavón que afecta a ese patio interior y a un pequeño almacén

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BarcelonaLos Bombers de Barcelona han desalojado cuatro fincas enteras del barrio del Putxet de Barcelona este martes por un socavón repentino en un patio interior de manzana. Según informa 'La Vanguardia', los hechos han ocurrido en la plaza del Putxet, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, poco antes de las 11:00 horas de la mañana.

Tal y como indican fuentes municipales, hasta el lugar se han desplazado seis dotaciones de bomberos al detectarse un socavón de ocho metros de diámetro que afecta a ese patio interior y a un pequeño almacén. Se han activado los equipos del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb).

23 personas, desalojadas por el socavón de ocho metros

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desalojado en total a 23 personas de cuatro fincas del barrio del Putxet de Barcelona por el socavón. Al parecer, no se ha producido ningún herido durante el incidente.

La teniente de alcaldía y regidora del distrito, Maria Eugènia Gay, ha acudido a la zona afectada para lidiar con la preocupación de los vecinos y dialogar con los bomberos y agentes de la Guàrdia Urbana presentes sobre el repentino socavón que ha sorprendido a la localidad durante la mañana del martes.